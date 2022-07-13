وکیل پایه یک دادگستری یزد به یک سال حبس محکوم شد

حسین عباس زاده، مدیر روابط عمومی دادگستری استان یزد در این زمینه به مهر گفت: پس از وصول گزارش اقدام به پرداخت رشوه یک وکیل دادگستری در یکی از محاکم قضایی، موضوع توسط نهاد های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از رسیدگی به پرونده ی وکیل موصوف، حکم محکومیت این وکیل صادر شد.

وی افزود: برخورد قاطع با فساد، از تاکیدات ریاست قوه قضاییه و شناسایی و برخورد با فساد درون سیستمی از دستورات مؤکد رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است، لذا حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد آماده اخذ هرگونه گزارش فساد و بررسی موضوعات مرتبط با بستر های فساد زاست.