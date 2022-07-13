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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱

وکیل پایه یک دادگستری یزد به یک سال حبس محکوم شد

وکیل پایه یک دادگستری یزد به یک سال حبس محکوم شد

یزد- وکیل پایه یک دادگستری که به پرداخت رشوه در یکی از محاکم قضایی اقدام کرده بود، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

حسین عباس زاده، مدیر روابط عمومی دادگستری استان یزد در این زمینه به مهر گفت: پس از وصول گزارش اقدام به پرداخت رشوه یک وکیل دادگستری در یکی از محاکم قضایی، موضوع توسط نهاد های نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از رسیدگی به پرونده ی وکیل موصوف، حکم محکومیت این وکیل صادر شد.

وی افزود: برخورد قاطع با فساد، از تاکیدات ریاست قوه قضاییه و شناسایی و برخورد با فساد درون سیستمی از دستورات مؤکد رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است، لذا حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد آماده اخذ هرگونه گزارش فساد و بررسی موضوعات مرتبط با بستر های فساد زاست.

کد مطلب 5537670

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