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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۴

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خبرداد؛

پیشتازی آذربایجان شرقی در نصب دستگاه های هوشمند نانوایی در کشور

پیشتازی آذربایجان شرقی در نصب دستگاه های هوشمند نانوایی در کشور

تبریز-معاون هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان شرقی گفت:آذربایجان شرقی از لحاظ نصب دستگاه های هوشمند نانوایی نسبت به میانگین کشوری جلوتر است و تاکنون در بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نانوایی نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی در جلسه تنظیم بازار استان اظهار داشت: نصب کارتخوان‌های هوشمند نانوایی‌های شهرستان تبریز امروز به پایان می‌رسد و تا پایان هفته ۹۰ درصد نانوایی‌های استان مجهز به این کارتخوان‌ها می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی گزارش‌ها از تخلفات تعدادی از نانوایی‌ها ارائه می‌شود که ضروری است در این زمینه بازدیدها و نظارت‌ها افزایش یابد و با نانوایان متخلف به جد برخورد شود.

کلامی بر تأمین آرد و نظارت بر پخت توسط فرمانداری‌ها در شهرستان‌های مسافر پذیر تاکید کرد و گفت: با توجه به آغاز سفرهای تابستانی اداره غله، اتحادیه نانوایان و فرمانداری‌ها باید تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد صف در نانوایی‌ها را اتخاذ کنند.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: این طرح سلامت و امنیت غذایی خانوار را تضمین می‌کند و از ورود نقدینگی سرگردان به بازار جلوگیری می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: براساس این طرح نرخ ۶ قلم کالای اساسی اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماکارونی و روغن در سطح قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی و بر اساس وزن تخصیص خواهد یافت.

وی افزود: خرید کالا در این طرح از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کاسبان امین که دارای صندوق مکانیزه بوده و از سوی بسیج اصناف، صمت و اتاق اصناف معرفی شده‌اند، امکان پذیر خواهد بود.

کلامی تاکید کرد: ادارات کل جهادکشاورزی، صمت و تعزیرات استان در راستای کنترل و تنظیم بازار باید نظارت‌های خود را افزایش داده و با متخلفان طبق قانون برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در خصوص تأمین کالای ضروری در استان وجود ندارد و تأمین کالاهای اساسی برای ماه محرم در استان پیش بینی شده است و هیأت‌های حسینی سهمیه خود را از جهاد کشاورزی دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 5537929

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