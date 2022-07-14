پیشتازی آذربایجان شرقی در نصب دستگاه های هوشمند نانوایی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی در جلسه تنظیم بازار استان اظهار داشت: نصب کارتخوانهای هوشمند نانواییهای شهرستان تبریز امروز به پایان میرسد و تا پایان هفته ۹۰ درصد نانواییهای استان مجهز به این کارتخوانها میشوند.
وی ادامه داد: برخی گزارشها از تخلفات تعدادی از نانواییها ارائه میشود که ضروری است در این زمینه بازدیدها و نظارتها افزایش یابد و با نانوایان متخلف به جد برخورد شود.
کلامی بر تأمین آرد و نظارت بر پخت توسط فرمانداریها در شهرستانهای مسافر پذیر تاکید کرد و گفت: با توجه به آغاز سفرهای تابستانی اداره غله، اتحادیه نانوایان و فرمانداریها باید تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد صف در نانواییها را اتخاذ کنند.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: این طرح سلامت و امنیت غذایی خانوار را تضمین میکند و از ورود نقدینگی سرگردان به بازار جلوگیری میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: براساس این طرح نرخ ۶ قلم کالای اساسی اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماکارونی و روغن در سطح قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی و بر اساس وزن تخصیص خواهد یافت.
وی افزود: خرید کالا در این طرح از طریق فروشگاههای زنجیرهای و کاسبان امین که دارای صندوق مکانیزه بوده و از سوی بسیج اصناف، صمت و اتاق اصناف معرفی شدهاند، امکان پذیر خواهد بود.
کلامی تاکید کرد: ادارات کل جهادکشاورزی، صمت و تعزیرات استان در راستای کنترل و تنظیم بازار باید نظارتهای خود را افزایش داده و با متخلفان طبق قانون برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: هیچ کمبودی در خصوص تأمین کالای ضروری در استان وجود ندارد و تأمین کالاهای اساسی برای ماه محرم در استان پیش بینی شده است و هیأتهای حسینی سهمیه خود را از جهاد کشاورزی دریافت خواهند کرد.
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