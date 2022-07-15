احسان قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کم آبی و خشکسالی‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در کشور مسابقه ادبی «اگر باران به کوهستان نبارید» را برگزار می‌کند.

وی عنوان کرد: هنرمندان می‌توانند آثار خود را در قالب رباعی و دو بیتی با موضوع‌های کمبود آب، خشکسالی، مشکلات کشاورزی، فرهنگ مصرف آب و مدیریت منابع آب به دبیرخانه ارسال کنند.

مدیر کل حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هر شرکت کننده می‌تواند پنج اثر ارسال کند.

قائدی با بیان اینکه از پنج اثر برتر تجلیل می‌شود، گفت: آثار رسیده در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

وی مطرح کرد: علاقمندان باید آثار خود را تا پایان مرداد ماه به دبیرخانه ارسال کنند.