احسان قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کم آبی و خشکسالیهای اخیر در کشور، اظهار کرد: واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در کشور مسابقه ادبی «اگر باران به کوهستان نبارید» را برگزار میکند.
وی عنوان کرد: هنرمندان میتوانند آثار خود را در قالب رباعی و دو بیتی با موضوعهای کمبود آب، خشکسالی، مشکلات کشاورزی، فرهنگ مصرف آب و مدیریت منابع آب به دبیرخانه ارسال کنند.
مدیر کل حوزه هنری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هر شرکت کننده میتواند پنج اثر ارسال کند.
قائدی با بیان اینکه از پنج اثر برتر تجلیل میشود، گفت: آثار رسیده در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
وی مطرح کرد: علاقمندان باید آثار خود را تا پایان مرداد ماه به دبیرخانه ارسال کنند.
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