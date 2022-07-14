طرح گردشگری کشاورزی و سلامت در قزوین اجرا می شود

نادر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت گردشگری در استان قزوین اظهار کرد: در سال جاری تلاش کردیم تا گردشگری در دو حوزه سلامت و کشاورزی را در سطح استان قزوین به عنوان یک اولویت اجرایی کنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: در گردشگری سلامت تلاش کردیم تا ظرفیت مراکز درمانی را برای دعوت گردشگران و ارائه خدمات مورد نیاز به آن‌ها فراهم کنیم.

وی افزود: در این راستا سه مجوز گردشگری سلامت گردشگران خارجی برای بیمارستان‌های ولایت، پاستور و مهرگان صادر شده است که در این بیمارستان‌ها فرایند پذیرش گردشگر و انجام جراحی مورد نیاز انجام می‌شود.

این مسئول ابراز کرد: در ادامه برای سپری شدن دوره نقاحت گردشگران نیز اقامتگاه‌ها و فضاهای طبیعی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه گردشگری کشاورزی نیز با توجه به ظرفیت‌های دشت قزوین در حوزه کشاورزی تلاش کردیم تا امکان گردشگری یک روزه زندگی در مزارع کشاورزی برای گردشگران فراهم شود.

محمدی بیان کرد: درحال حاضر سه مجوز گردشگری در مزارع زیتون طارم، مزارع انگور در تاکستان و باغات پسته بویین زهرا صادر شده است تا کشاورزان علاوه بر کشاورزی در حوزه گردشگری نیز درآمدزایی داشته باشند.

وی در پایان گفت‌: با توجه به ظرفیت‌های موجود در این حوزه امیدواریم در عرصه جذب گردشگر و ارتقا شرایط گردشگری بتوانیم اتفاقات خوبی را در استان قزوین رقم بزنیم.