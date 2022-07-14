آسیب شناسی هوشمندسازی یارانه نان در اصفهان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان شهیر پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه بررسی وضعیت نانواییهای استان اصفهان اظهار داشت: همه نانواییها موظف به استفاده از دستگاههای کارتخوانی هستند که از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه نظارت جدی بر عملکرد نانواییهای استان اصفهان در دستور کار است، تصریح کرد: استانداری اصفهان از نانوایان با اخلاق و با انصاف که به مردم خدمت رسانی میکنند حمایت و بلعکس نیز وجود دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه حدود چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه پز تاکنون نصب شده است، ادامه داد در هوشمندسازی یارانه نان فعلاً در تکمیل و برطرف سازی مسائل و مشکلات زیر ساختهای تولید کننده هستیم و بعد به سراغ مصرف کننده خواهیم رفت.
وی ادامه داد: در دستگاههای جدید پوز خرید نان بعداً تغییراتی از جمله خرید سازمانی فعال خواهد شد، از این رو نانوایان در حفظ و نگهداری دستگاههای جدید خرید نان نهایت دقت را انجام دهند.
شهیر تاکید کرد: فروش نان ساده بیشتر مورد بحث است و نان کنجد و نایلون قیمت جداگانه دارد.
رسول شریفی، کارشناس ارشد بیماریهای محصولات زراعی جهادکشاورزی استان اصفهان نیز در ادامه این کارگروه اظهار داشت: دولت سیزدهم در حوزه هدفمندسازی یارانهها دو راه بیشتر نداشت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کوتاه کردن دست دلالان یا ادامه دادن همان روند گذشته که باعث مشکلات گستردهای میشد.
وی افزود: یکی از ضعفهای مهم دولت در این جراحی بزرگ مهم اقتصادی عدم اطلاع رسانی درست بوده است که باید بدون کوچکترین وقفه برطرف شود.
همچنین اسماعیل نادری، معاون اداره صمت استان اصفهان در این جلسه اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد قبل از پایان مردادماه انتخابات اتحادیه نانوایان استان اصفهان را برگزار کنیم.
مشکلات سایت ایرانیان اصناف به زودی حل میشود
وی افزود: مشکلات متعدد سایت ایرانیان اصناف به زودی حل و فصل خواهد شد و دیگر جای نگرانی برای مراجعه به این سایت و ارائه درخواست نخواهد بود؛ در دبیرخانه کار گروه آرد و نان استان اصفهان تمام تلاش خود را بکار بستیم تا با کمترین مشکل از این مقطع حساس عبور کنیم.
معاون سازمان صمت استان اصفهان افزود: تا جایی که بتوانیم و موانع قانونی نباشد مسائل و مشکلات پروانههای کسب واحدهای صنفی استان اصفهان را حل و فصل خواهیم کرد.
وی افزود: در بحث قیمتگذاری نرخ نان استان اصفهان اولین استانی بوده که قیمت نان را اعلام کرده است و اعلام این قیمتها مصوبه کمیسیون هیأت نظارت است.
نادری گفت: در بحث قیمت نانهای سنتی تاکنون هیچ استانی اعلام قیمت نکرده و مبنای قیمت همان سال ۱۴۰۰ است.
وی با بیان اینکه ۱۵ درصد از هزینههای افزایش یافته نانوایی از محل افزایش قیمت نان جبران خواهد شد، اضافه کرد: از این رو برنامههایی برای حمایت از صنف نانواییها در دستور کار است.
۶۰۰ هزار تن آرد در اصفهان مصرف میشود
محسن ضیایی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه گندم کشور به صورت سراسری تأمین میشود، گفت: به علت خشکسالیهای متعدد سال گذشته گندم تأمینی کشور از خارج بوده است.
وی افزود: خوشبختانه با توجه به بارشهایی که داشتیم انتظار داریم بیش از ۷۰ درصد آرد مصرفی از گندم تولید داخل باشد، افزود: مابقی محصول مورد نیاز وارداتی خواهد بود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه در هر ماه ۹۰۰ هزار کیسه آرد به جز فانتزیها برای نانواییها تأمین میشود، ادامه داد: در استان اصفهان ۲۰ کارخانه تولید آرد فعال داریم که با ظرفیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن فعالیت دارند و نزدیک به ۶۰۰ هزار تن آرد در همین استان مصرف شود.
وی با بیان اینکه توزیع عادلانه آرد در همه نانواییها در دستور کار است، افزود: برای حمایت از آزادپزیهایی که دارای پروانه رسمی هستند نیز اداره غله استان اصفهان در قالب گروه ۶ از آنها حمایت خواهیم کرد.
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