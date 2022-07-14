۳۹۵ خرده فروش و معتاد متجاهر در قم دستگیر شدند

سید محمد ملیحی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای دومین دوره طرح پاکسازی مناطق قم از معتادان متجاهر و خرده فروشان از ابتدای تابستان سال جاری آغاز شد.

معاون دادستان قم گفت: اجرای مستمر طرح پاکسازی به منظور مبارزه، جمع‌آوری و ساماندهی قاچاقچیان، خرده فروشان و مصرف کنندگان مواد مخدر صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به پاکسازی های صورت گرفته در هفته جاری در بوستان‌های نبوت، شهریار و نرگس قم ابراز داشت: تعداد ۳۹۵ نفر شامل ۵۸ خرده فروش و ۳۳۷ معتاد متجاهر دستگیر و در حدود ۸ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

ملیحی ادامه داد: افرادی که در این طرح بازداشت شدند به محل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم منتقل شده و مورد رسیدگی قضائی قرار گرفتند.

معاون دادستان قم عنوان داشت: دوره گذشته اجرای طرح پاکسازی مناطق قم از معتادان متجاهر و خرده فروشان نیز که در ابتدای تیرماه امسال صورت گرفت، تعداد ۲۸۲ نفر دستگیر شدند که شامل ۵ قاچاقچی، ۷۱ نفر خرده فروش و ۲۰۶ نفر معتاد بودند که حدود ۶۳۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

وی اضافه کرد: معتادان متجاهر بازداشت شده در این طرح به کمپ ترک اعتیاد منتقل شده و خرده‌فروشان نیز روانه زندان شدند.

سرپرست دادسرای انقلاب قم با هشدار جدی به فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب قم گزارش دهند.