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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۵۶

استاندار کرمانشاه مطرح کرد؛

پتروپالایشگاه اناهیتا مهمترین مصوبه سفر رئیس جمهور به کرمانشاه

پتروپالایشگاه اناهیتا مهمترین مصوبه سفر رئیس جمهور به کرمانشاه

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبات مهم بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم، گفت: پتروپالایشگاه اناهیتا مهمترین مصوبه سفر رئیس جمهور به کرمانشاه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه در شورای اداری استان کرمانشاه که بعد از ظهر پنجشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مصوبات سفر رئیس جمهور به کرمانشاه می‌تواند راهگشای خیلی مشکلات استان کرمانشاه باشد.

وی با اشاره به نیاز تخصیص بودجه برای کنترل ریزگردها، افزود: تخصیص بودجه برای کنترل ورود ریزگردها به کرمانشاه از دیگر نکاتی است که لازم است به آن توجه شود و این مساله به یک توجه فراملی نیاز دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: یکی دیگر از مطالبات مردم کرمانشاه از دولت سیزدهم که توسط نمایندگان دولت در استان نیز پیگیری شده است، بازگشایی شبانه روزیی مرزهای استان کرمانشاه در ایام اربعین است که امیدواریم این مهم محقق شود.

امیری مقدم با اشاره به پتروپالایشگاه آناهیتا به عنوان مهمترین مصوبه سفر رئیس جمهور به کرمانشاه، خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی این پروژه پیش بینی ایجاد ۱۰ هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم را می‌کنیم.

وی ادامه داد: در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم دستور فعالیت فاز دوم ایران خودرو در کرمانشاه داده شده است.

کد مطلب 5538520

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    نظرات

    • شهریار نوروزی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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      مردم صداقت را توقع دارند، عمل به وعده‌ها را توقع دارند، پرهیز از مناقشات را توقع دارند، پرهیز از سرگرم شدن به حواشی و مسائل فرعی را توقع دارند، امانت و پاکدستی و برخورد با متخلف و خائن را توقع دارند؛ اینها در صدر مطالبات مردم قرار دارد. ( مقام معظم رهبری در کرمانشاه )
    • شهریار نوروزی IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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      بنام خداوند عادل 23/4/1401 حضور محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران سید بزرگوار حضرت آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی سلام علیکم احتراما ضمن عرض خیر مقدم و خوشآمد گویی خدمت حضرتعالی و همراهان و همکاران گرامی

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