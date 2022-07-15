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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

استاندار خراسان شمالی مطرح کرد؛

تصویب ۱۲ برابر اعتبارات یک سال خراسان شمالی در سفر رئیس جمهور

تصویب ۱۲ برابر اعتبارات یک سال خراسان شمالی در سفر رئیس جمهور

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: در سفر رئیس جمهور به استان بیش از هزار ساعت کار کارشناسی انجام شد که ماحصل آن تصویب ۱۲ برابر اعتبارات یک سال استان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح جمعه در دیدار نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: از هدف گذاری‌های مهم استان و تمام مدیران دستگاه‌ها، اجرایی شدن منویات و سیاست‌های دولت مردمی و در رأس آن مقام معظم رهبری است.

استاندار خراسان شمالی توجه به مسائل فرهنگی را لازم دانست و گفت: تلاش ما بر این است مباحث عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و تمام هدف گذاری‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی را به بهترین شکل ممکن در سطح استان انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: فضای استان در مسیر همدلی و هم افزایی مدیران قرار دارد و به جهت همین موضوع، اقدامات نیز به خوبی و به سمت پیشرفت و توسعه در حال انجام است.

حسین نژاد با بیان اینکه استمرار سفرهای شهرستانی از اولویت‌های کاری ماست، گفت: هدف ما از سفرهای شهرستانی احصا مشکلات مردم و تسریع در پیگیری امور است.

وی بیان داشت: در سفر رئیس جمهور به استان بیش از هزار ساعت کار کارشناسی انجام شد که ماحصل آن تصویب ۱۲ برابر اعتبارات یک سال استان بود.

حسین نژاد گفت: این اعتبار مصوب شده می‌تواند در تسریع توسعه و پیشرفت استان نقش مهمی را ایفا کند.

کد مطلب 5538745

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مقام معظم رهبری وروحانی هم اعتبار میداد ند ولی بالا کشیده میشد مهم نیست چقدر اعتبار گرفتید درست هزینه کنید وریال به ریال ان با سند کتبی مکتوب پاسخگوی مردم باشد که کجا وچه میزان هزینه کردید.ثانیا درست هزینه کنید نیازهای اصلی مردم در اولویت باشد نه کارهای سیاسی وتبلیغاتی

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