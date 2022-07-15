تصویب ۱۲ برابر اعتبارات یک سال خراسان شمالی در سفر رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح جمعه در دیدار نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: از هدف گذاریهای مهم استان و تمام مدیران دستگاهها، اجرایی شدن منویات و سیاستهای دولت مردمی و در رأس آن مقام معظم رهبری است.
استاندار خراسان شمالی توجه به مسائل فرهنگی را لازم دانست و گفت: تلاش ما بر این است مباحث عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و تمام هدف گذاریهای حوزه فرهنگی و اجتماعی را به بهترین شکل ممکن در سطح استان انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد: فضای استان در مسیر همدلی و هم افزایی مدیران قرار دارد و به جهت همین موضوع، اقدامات نیز به خوبی و به سمت پیشرفت و توسعه در حال انجام است.
حسین نژاد با بیان اینکه استمرار سفرهای شهرستانی از اولویتهای کاری ماست، گفت: هدف ما از سفرهای شهرستانی احصا مشکلات مردم و تسریع در پیگیری امور است.
وی بیان داشت: در سفر رئیس جمهور به استان بیش از هزار ساعت کار کارشناسی انجام شد که ماحصل آن تصویب ۱۲ برابر اعتبارات یک سال استان بود.
حسین نژاد گفت: این اعتبار مصوب شده میتواند در تسریع توسعه و پیشرفت استان نقش مهمی را ایفا کند.
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