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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۱

امام جمعه بجنورد:

شورای نگهبان حافظ انقلاب است/ موجران حال مستاجران را درک کنند

شورای نگهبان حافظ انقلاب است/ موجران حال مستاجران را درک کنند

بجنورد- امام جمعه بجنورد با اشاره به برخی افزایش اجاره بهاهای نامتعارف، گفت: موجران رعایت حال مستاجران را درک کنند زیرا در این صورت خداوند در قیامت پاسخ نیکی آن ها را خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد که در محل مصلی امام خمینی برگزار شد، اظهار کرد: امامت از منظر شیعه جز مباحث اعتقادی و ادامه مسئله نبوت محسوب می‌شود؛ به همین دلیل نیز در فرهنگ شیعی بحث امامت و ولایت همیشه ارزش و اهمیت ویژه‌ای داشته است.

امام جمعه بجنورد بیان داشت: ولایتی که پیامبر گرامی اسلام (ص) در روز غدیر خطبه‌ای برای آن خواند مهم‌تر از چهار رکن دیگر است؛ زیرا چهار رکن دیگر جز فروع دین هستند ولی ولایت جز اصول اعتقادی شیعه محسوب می‌شود.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: اهمیت ولایت و غدیر به‌اندازه‌ای است که حق‌تعالی به پیامبر اکرم (ص) تأکید می‌کند اگر امامت و ولایت مولای متقیان علی (ع) را به گوش مردم نرسانی گویی رسالت خود را انجام نداده‌ای.

وی افزود: امامت و ولایت نخ وحدت جامعه و عامل همبستگی آحاد مختلف مردم هستند و اگر امت اسلام، ولایت و امامت را به خوبی بپذیرد، تفرقه ایجاد نخواهد شد.

حجت الاسلام نوری بیان کرد: اگر ولایت باشد همه آموزه‌های دیگر دینی نیز در جامعه زنده می‌شود؛ اما اگر نعمت امامت و ولایت در جامعه نباشد سایر دستورات و آموزه‌های دینی نیز از بین می‌رود.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: امامت و ولایت از غدیر نشئت می‌گیرد؛ زیرا غدیر ریشه امامت و ولایت است و مسیر ائمه دوازده گانه و دوران غیبت کبری را مشخص می‌کند.

وی در ادامه با گرامیداشت ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان، به تبیین نقش و اهمیت این شورا پرداخت و افزود: نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسلامی با پیش‌بینی و تدبیر امام (ره) ایجاد شد تا حافظ اسلامیت ارکان مختلف کشور و قوانین آن باشد.

نوری گفت: شورای نگهبان سد محکمی برای حفاظت از انقلاب و نظام اسلامی است و در این مسیر مظلومیت، هجمه‌ها و توهین‌های مختلفی را متحمل می‌شود؛ اما در حفاظت و حراست از انقلاب و نظام پا پس نمی‌کشد.

امام‌جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش اجاره‌بهای منازل گلایه کرد و گفت: تعدادی از صاحب‌خانه‌ها با تخطی از مصوبات سران قوا درباره اجاره‌بها، در برخی موارد اجاره‌ها را تا دو برابر بالا برده‌اند که به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری از موجران خواست تا رعایت حال مستأجران را داشته باشند و خطاب به آن‌ها گفت: اگر هوای برادران و خواهران ایمانی خود را داشته باشید یقین بدانید خدا هم در قیامت هوای شما را خواهد داشت.

کد مطلب 5538929

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      حاج اقا برخی مستاجران از چند جا پول در میارن ودروغ میگن صاحبخانه هم شاید از همین چندر غاز اجاره روزگار میگذراند وشاغل نیست مگر مالیات وعوارض وفاضلاب وتعمیرات خانه را مستاحر انجام میدهد؟
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      هر قشری که بیش از اندازه حمایت شود پررو وبی قانون میشود لطفا در بحث مردم داری توجه داشته باشید مردم سالاری بیش ازحد اخرش به هرج ومرج وبی قانونی میانجامد یک بار فرمودین مستاجرا حقوق صاجبخانه را رعایت کنند؟
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
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      اینقدر دولت جدید مستاجران را پرروکرده که سال به سال اجاره نمیدهند تعادل را درچانبداری رعایت کنید خودتان مالتان را مفت میبخشید که به مردم توصیه میکنید؟

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