علی سملیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ارائه تسهیلات به طرح‌های ویژه شرکت‌های دانش بنیان شامل ای‌سی تی، فعالان حوزه ای‌تی، فین تک و نوپا خبر داد و اظهار داشت: به منظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و گسترش خدمات بانک با رعایت حدود و اختیارات ارکان اعتباری، پست بانک بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اعتباری سال ۱۴۰۱ به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات ارائه می‌دهد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر تصریح کرد: مهمترین مزیت این تسهیلات، نداشتن شرط ایجاد اشتغال، نداشتن سقف بر اساس طرح توجیهی ارائه شده توسط متقاضیان و دربرگیرنده طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای می‌باشد.

سملیان افزود: تأمین مالی بخش فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات از محل منابع داخلی بانک و نرخ سود ۱۸ درصد است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطر نشان کرد: تسهیلات تا سقف دو میلیارد ریال صرفاً با سفته تضمینی قابل پرداخت است.

پرداخت تسهیلات با وثایق ترکیبی

وی تصریح کرد: مبالغ بین دو میلیارد تا هشت میلیارد ریال و مدت باز پرداخت حداکثر ۶۰ ماه با ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی و اخذ وثیقه‌های ترکیبی به میزان حداقل ۵۰ درصد سفته و ۵۰ درصد دیگر وثیقه‌های پیشنهادی پرداخت می‌شود.

سملیان بیان کرد: مبالغ بالای هشت میلیارد ریال و مدت باز پرداخت حداکثر ۶۰ ماه با ارائه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی از یکی از شرکت‌های عضو کانون مشاوران اعتباری و اخذ وثیقه‌های ترکیبی پرداخت می‌شود.

وی گفت: با ارائه خدمات مالی و افزایش قالب‌های ارائه تسهیلات به کسب و کارهای دانش بنیان، شاهد توسعه اکوسیستم دانش بنیان حوزه فاوا در کشور خواهیم بود.