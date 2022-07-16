  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

هفت بیمارستان هرمزگان درجه یک تشخیص داده شدند

هفت بیمارستان هرمزگان درجه یک تشخیص داده شدند

بندرعباس - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از اخذ درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی توسط ۷ بیمارستان ارزیابی شده استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسین پور اظهار کرد: 7 بیمارستان استان شامل بیمارستان های شهدای بندرلنگه،حضرت ابوالفضل(ع) میناب،امام علی(ع) رودان،صاحب الزمان(عج)، کودکان و خلیج فارس و امام رضا(ع) بندر عباس موفق به کسب امتیاز درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی شدند.

وی افزود: رتبه بندی و نمرات اعتباربخشی بیمارستانها بر اساس استانداردهای مشخص و به طور رسمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده و بی شک تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر تیم‌های مدیریت اجرایی، تیم بهبود کیفیت و کلیه مسئولان واحدها و بخش‌های بالینی و غیربالینی متعدد و دلسوز بیمارستان‌های مذکور در کسب این رتبه بسیار تاثیرگذار بوده است و همچنین در پی کسب این امتیاز، احساس مسئولیت مضاعف در قبال ارائه خدمات مطلوب تر به مراجعه کنندگان و در نتیجه ارتقای روز افزون در استانداردسازی، بهبود خدمات سلامت، حفظ ایمنی بیمار، افزایش رضایت مندی بیماران و کارکنان مجموعه را خواهیم داشت.

اعتباربخشی بیمارستانی به معنای کنترل کیفی و بررسی استانداردهای ایمنی یک بیمارستان است که توسط ارزیابان اعزامی وزارت بهداشت انجام می شود و در صورتی که بیمارستانی موفق به کسب درجه بالای اعتباربخشی شود، از نظر بیماران به عنوان مرکز مطمئنی برای مراجعه و دریافت خدمات درمانی بوده و از سوی دیگر در تعیین شرایط عقد قرارداد با بیمه های درمانی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

کد مطلب 5539323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه