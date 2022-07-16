هفت بیمارستان هرمزگان درجه یک تشخیص داده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسین پور اظهار کرد: 7 بیمارستان استان شامل بیمارستان های شهدای بندرلنگه،حضرت ابوالفضل(ع) میناب،امام علی(ع) رودان،صاحب الزمان(عج)، کودکان و خلیج فارس و امام رضا(ع) بندر عباس موفق به کسب امتیاز درجه یک اعتباربخشی بیمارستانی شدند.

وی افزود: رتبه بندی و نمرات اعتباربخشی بیمارستانها بر اساس استانداردهای مشخص و به طور رسمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده و بی شک تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر تیم‌های مدیریت اجرایی، تیم بهبود کیفیت و کلیه مسئولان واحدها و بخش‌های بالینی و غیربالینی متعدد و دلسوز بیمارستان‌های مذکور در کسب این رتبه بسیار تاثیرگذار بوده است و همچنین در پی کسب این امتیاز، احساس مسئولیت مضاعف در قبال ارائه خدمات مطلوب تر به مراجعه کنندگان و در نتیجه ارتقای روز افزون در استانداردسازی، بهبود خدمات سلامت، حفظ ایمنی بیمار، افزایش رضایت مندی بیماران و کارکنان مجموعه را خواهیم داشت.

اعتباربخشی بیمارستانی به معنای کنترل کیفی و بررسی استانداردهای ایمنی یک بیمارستان است که توسط ارزیابان اعزامی وزارت بهداشت انجام می شود و در صورتی که بیمارستانی موفق به کسب درجه بالای اعتباربخشی شود، از نظر بیماران به عنوان مرکز مطمئنی برای مراجعه و دریافت خدمات درمانی بوده و از سوی دیگر در تعیین شرایط عقد قرارداد با بیمه های درمانی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.