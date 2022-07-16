۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایت از دامداران و مرغداران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح محمدی ظهر شنبه در نشستی با تشکل‌های بخش کشاورزی با اشاره به آغاز حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی از بخش کشاورزی، اظهار کرد: در راستای مردمی سازی یارانه‌ها تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به عنوان «دام کارت» به دامداران و مرغداران گیلان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا ۲۱۳ واحد مرغداری فعال دارد، افزود: این شهرستان سالانه با تولید ۵۰ هزار تن گوشت سفید قطب تولید مرغ گوشتی در استان و کشور است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از مرغداران و خرید نهاده‌ها و جوجه ریزی امسال ۷۴ میلیارد تومان تسهیلات در قالب «دان کارت» پرداخت شده است.

محمدی با اشاره به مشکلات آب کشاورزی در روستای هنده خاله از توابع شهرستان صومعه سرا اضافه کرد: در هفته گذشته برای تأمین آب کشاورزی هزار و ۲۰۰ متر لوله گذاری این روستا صورت گرفته تا مشکل کمبود آب شالیزارها برطرف شود.