آزادسازی ۱۰ هکتاری تغییر کاربری غیرمجاز در «باغ انگوری» فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناصرخاکی با بیان یک مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرستان فردیس، از آزادسازی تعداد ۱۰ مورد از قطعات دارای تغییر غیرمجاز کاربری در «باغ انگوری» واقع در «روستای فرخ آباد» بخش مشکین دشت شهرستان فردیس خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس در تشریح جزئیات این آزادسازی گفت: در این عملیات ۲ مورد بنا به مساحت ۳۵۰ مترمربع، ۲ مورد محوطه سازی به مساحت ۱۵۰ مترمربع، ۲ مورد استخر به مساحت ۲۰۰ مترمربع، ۵ مورد دیوارکشی به طول ۱۰۰ متر، فنس کشی به طول ۷۰۰ متر، ۱ مورد سکو به مساحت ۵۰ متر مربع و دپوی مصالح به مساحت ۲۵۰ متر مربع اعمال قانون شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در این عملیات انشعاب برق ۲ مورد از بناهای غیرمجاز نیز قطع شد، افزود: در مجموع ۱۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌ها، به ارزش معادل ۲۹۰ میلیارد تومان آزادسازی شد.