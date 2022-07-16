  1. استانها
  2. یزد
۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۳

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد:

کرونا در یزد اوج گرفت/ ۲ شهر نارنجی شدند

کرونا در یزد اوج گرفت/ ۲ شهر نارنجی شدند

یزد- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: کرونا در یزد دوباره اوج گرفته و آمار مبتلایان سه رقمی شده است.

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که تمامی شهرهای استان یزد در وضعیت آبی قرار داشتند و آمار بستری های بیمارستانی تقریبا به صفر نزدیک می شد، کرونا دوباره در یزد اوج گرفت.

وی بیان کرد: در حال حاضر از ۱۱ شهرستان استان یزد دو شهرستان نارنجی، یک شهرستان آبی و بقیه شهرستانها در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

اسلامی ادامه داد: در حال حاضر شهرستانهای بهاباد و مهریز در وضعیت نارنجی هستند و اشکذر تنها شهرستان آبی استان به شمار می رود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: در شبانه روز گذشته از ۲۱۳ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس، ۱۳۲ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی یادآور شد: از این تعداد، ۲۷ بیمار در بیمارستان بستری و ۱۰۵ بیمار در منزل دوران نقاهت را سپری می کنند.

اسلامی همچنین از فوت یک بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در استان یزد خبر داد.

کد مطلب 5539554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه