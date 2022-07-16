کرونا در یزد اوج گرفت/ ۲ شهر نارنجی شدند

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که تمامی شهرهای استان یزد در وضعیت آبی قرار داشتند و آمار بستری های بیمارستانی تقریبا به صفر نزدیک می شد، کرونا دوباره در یزد اوج گرفت.

وی بیان کرد: در حال حاضر از ۱۱ شهرستان استان یزد دو شهرستان نارنجی، یک شهرستان آبی و بقیه شهرستانها در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

اسلامی ادامه داد: در حال حاضر شهرستانهای بهاباد و مهریز در وضعیت نارنجی هستند و اشکذر تنها شهرستان آبی استان به شمار می رود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: در شبانه روز گذشته از ۲۱۳ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس، ۱۳۲ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی یادآور شد: از این تعداد، ۲۷ بیمار در بیمارستان بستری و ۱۰۵ بیمار در منزل دوران نقاهت را سپری می کنند.

اسلامی همچنین از فوت یک بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در استان یزد خبر داد.