استفاده از ماسک در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت کاهشی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونای استان تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون در ماه‌های اخیر اظهار داشت: طی اجرای طرح واکسیناسیون شاهد کاهش قابل توجه مرگ و میر و شیوع ویروس کرونا بودیم که در برخی روزها، صفر بودن تلفات جانی را نیز تجربه کردیم.

استاندار تهران با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم مبارزه با ویروس کشنده کرونا بوده است گفت: دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که مردم نگران شیوع این ویروس بودند که به همت دولتمردان و مردم مبارزه جدی در این زمینه انجام شد.

منصوری بیان داشت: در هفته‌های اخیر استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی در کشور و استان تهران به حداقل رسیده چرا که تصور مردم این است که بیماری کرونا ریشه‌کن شده به شکلی که در اماکن عمومی همچون بازارها و حمل و نقل عمومی مترو استفاده از ماسک کاهش پیدا کرده است و این موضوع اصلاً خوب نیست چرا که در این خصوص هزینه‌های زیادی دولت متقبل شده که شرایط مساعدی در کشور ایجاد شود به همین منظور از فرمانداران و مردم می‌خواهیم از این شرایط مراقبت کنند.

وی افزود: از شهروندان درخواست می‌کنیم نسبت به رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی ماسک و فاصله گذاری اجتماعی اقدام کنند.