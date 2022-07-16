جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف شعبانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با ابلاغ ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبارات سال ۱۴۰۰ مشاغل خانگی در شهریور سال گذشته این اداره کل با برگزاری جلسات کمیته فنی مشاغل خانگی و تقسیم شهرستانی اعتبار، از شهریور ماه اقدام به معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل (رفاه کارگران و توسعه تعاون) کرد.

وی، ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه اشتغال استان افزود: با تلاش همکاران ما در سطح استان و شهرستانهای تابعه همچنین همکاری خوب بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی استان ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی به استان طی سه چهار ماه اول به صورت کامل جذب شد و این عملکرد موجب درخواست اعتبار متمم از سوی این اداره کل شد که با موافقت وزارت متبوع با تخصیص ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار متمم مجموع اعتبارات مشاغل خانگی استان به ۷۴۰ میلیارد ریال رسید.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: از اکثر طرح‌های معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، قبل از معرفی به بانک، بازدید صورت گرفت و در جلسات کمیته کارشناسی مشاغل خانگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، مقرر شد طرح‌های بازدید شده‌ای که منجر به اشتغال پایدار می‌شوند جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شوند.

وی افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و توان مدیریت و بازار مانعی برای راه‌اندازی یا افزایش تولید نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

شعبانی تصریح کرد: بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران هر کدام موفق به جذب ۱۰۰ درصد سهمیه خود شدند و در مجموع استان همدان با جذب ۱۰۰ درصد اعتبار سهمیه خود تا کنون، جزو استان‌های برتر از نظر درصد جذب اعتبارات است.

گفتنی است؛ اعتبارات سهم سال ۱۴۰۱ به زودی از سوی این اداره کل به شهرستانها ابلاغ خواهد شد.