ساختمان پلاتوی نمایش دهدشت تنها ۳٠ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالعزیز موسوی شنبه شب در نشست با اصحاب فرهنگ هنر و رسانه در دهدشت، افزود: پروژه ساختمان «پلاتو» فرهنگ هنر ارشاد شهرستان با گذشت ۶ سال کلنگ‌زنی هنوز با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی اندر خم یک کوچه است.

موسوی با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ابراز داشت: قول می‌دهم امسال به اندازه ۶ سال گذشته برای ساختمان «پلاتو» اعتبار بگذاریم که هر چه زودتر سالنی در خور و شأن هنرمندان افتتاح شود.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ، گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری فرهنگ به منزله هوایی است که ناگزیز به تنفس آن هستیم که اگر تمیز باشد، آثار سالمی دارد که همین نشان از اعتبار بالای فرهنگ در مملکت اسلامی ما دارد.

فرماندار کهگیلویه یکی از دغدغه‌های اصلی خود را فرهنگ دانست و گفت: برخلاف سایر مدیران که مباحث عمرانی را ویژه‌تر می‌دانند، اما من اهمیت فرهنگ را ارجح تر می دانم.

موسوی گفت: اگر بخواهیم در سایر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه پیدا کنیم، لازمه‌اش اعتلای فرهنگی است.

فرماندار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان مشکل دارند از اختصاص ویژه اعتبارات فرهنگی در سال جاری خبر داد و گفت: پروژه‌های فرهنگی در اعتبارات سال جدید در اولویت قرار می‌گیرند.