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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛

البرز باز هم بدون فوتی کرونا/ ۱۸ نفر بستری شدند

البرز باز هم بدون فوتی کرونا/ ۱۸ نفر بستری شدند

البرز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی ناشی از بیماری کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۲ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۸ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده و مجموع جان‌باختگان همچنان ۶ هزار و ۸۴۲ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۸ هزار و ۶۳۰ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۱ هزار و ۶۷۶ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5540000

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