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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر:

«بصیرت» قطب نمای حرکت در مسیر ولایت است

«بصیرت» قطب نمای حرکت در مسیر ولایت است

نوشهر- فرمانده دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، بصیرت و آگاهی را درس مهم غدیر و قطب نمای حرکت در مسیر ولایت ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار دوم آریا شفقت رودسری صبح یکشنبه در صبحگاه مشترک به مناسبت دهه امامت و ولایت با تبریک عید ولایت و غدیر خم اظهار داشت: داشتن بصیرت و آگاهی از ابعاد مهم مسئله غدیر به شمار می‌رود و بصیرت به عنوان قطب نما در طول مسیر خدمت است.

وی افزود: همراهی با ولایت مهمترین وظیفه است و هیچکس نباید خود را از ولایت جلوتر بداند و با داشتن سلام بصیرت در مسیر زندگی شخصی و نظامی دنباله رو ولایت باشیم زیرا رمز موفقیت در این مسئله است.

حجت الاسلام محمود مشایخ امام جمعه نوشهر نیز با گرامیداشت عید غدیر خم، جشن غدیر را جشن وحدت، رهبری و آینده نگری دانست و گفت: همه جهان اسلام باید زیر چتر ولایت در کنار هم گردآیند و متحد شوند.

وی افزود: در روز عید غدیر همه کفار مأیوس شدند و در این روز تکلیف رهبری امت اسلامی را مشخص کردند و غدیر به معنای آن است که از رهبری چگونه تبعیت و اطلاعت داشته باشیم.

کد مطلب 5540257

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