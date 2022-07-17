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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا؛

مدافعان سلامت عافیت طلبی نکردند تا مردم ما کمتر سوگوار شوند

مدافعان سلامت عافیت طلبی نکردند تا مردم ما کمتر سوگوار شوند

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به ایثار و جانفشانی کادر سلامت در دوران پاندمی کرونا، گفت: مدافعان سلامت عافیت طلبی نکردند تا مردم ما کمتر سوگوار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیراوژن، روز یکشنبه در اولین همایش ملی لاله‌های سپید در مرکز همایش‌های رازی، اظهار داشت: جا دارد از زحمات ۳۰ ماهه کادر سلامت در مبارزه با بیماری کرونا، تقدیر و تشکر کرد. هر چند آنها به این قبیل مراسم نیاز ندارند، بلکه این ما هستیم که نیازمند این محافل هستیم.

وی با اشاره به تقدیم ۲۳۸ شهید مدافع سلامت در دوران کرونا، گفت: باید قدردان شهدا و خانواده‌های آنها باشیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به فرا رسیدن عید بزرگ غدیرخم، افزود: بزرگ‌ترین نعمت، پاسداشت امامت و ولایت است.

شیراوژن با عنوان این مطلب که مدافعان سلامت در دوران کرونا عافیت طلبی نکردند تا مردم ما کمتر سوگوار شوند، گفت: مدافعان سلامت همچون دوران دفاع مقدس، در این دوران از جان مایه گذاشتند.

کد مطلب 5540301

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