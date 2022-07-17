بازسازی مزارع باشرایط نوین دردستور کار مجتمع پرورش میگوی سایه خوش

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل شیلات هرمزگان از برگزاری نشست بررسی آخرین وضعیت حمایت و پشتیبانی از مجتمع پرورش میگوی زلزله زده سایه خوش با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان، نمایندگان سازمان شیلات ایران، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان، نمایندگان بیمه، کارخانجات غذا، مراکز تکثیر میگو و همچنین نمایندگان مجتمع سایه خوش در اداره کل شیلات هرمزگان خبر داد.

عبدالرسول دریایی با اشاره به اینکه برق رسانی پایدار، ترمیم کانالهای آبرسان و زهکش یک اولویت مهم برای این مزارع است تصریح کرد با توجه به شدت بالای خسارات وارده و تخریب های ناشی از زلزله، ترمیم و بازسازی بخش های آسیب دیده به دلیل نیازمند بودن تخریب کامل و از نو ساخته شدن با سختی و هزینه بیشتری همراه است.

دریایی همچنین از کارخانجات غذا، مراکز تکثیر و بانکها که تهیه کننده غذا، لارو و نقدینگی مورد نیاز این مزارع بوده خواست تا نسبت بر دریافت مطالبات مالی خود مساعدت بیشتری بامزارع آسیب دبده داشته باشند.

وی در راستای ممانعت از تکرار این چنین رخ داد های تاکید کرد: باید بهسازی مزارع بصورت نوین و با شرایط جدید صورت بگیرد تا تولید پایدار داشته باشیم

در این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به شدت و بزرگی آسیب های وارده بر مجتمع پرورش میگوی سایه خوش در زلزله اخیر، بر کاهش دغدغه های تولیدکنندگان در مسیر تولید به عنوان یک اولویت تاکید کرد.

عادل شهرزاد همچنین از همه دست اندر کاران این مهم خواست که به صورت عملیلاتی و ویژه پیگیر باشند و بر آورد نیاز تسهیلاتی و تامین اعتبار در اسرع وقت از منابع موجود جهت تامین نقدینگی اقدام شود.

وی ارتقای همکاری و تعامل سازمان برنامه و بودجه، ستادبحران کشور، بانک ها، بیمه ها، بهره بردارن، شرکت توزیع برق و دیگر ارگان ها و نهادهای مرتبط را در ارستای جبران خسارات و اعطای تسهیلات کم بهره را خواستار شد و افزود: خوشبختانه بخشی از خسارات مزارع که بیمه بوده اند، در دست پیگیری قرار داد که در آینده ای نزدیک پرداخت می گردد.

گفتنی است در ادامه این نشست حضار و مدعوین به بیان نظرات، عملکرد و راه حل های خود در جهت بررسی و جبرات خسارات ناشی از زلزله به مجتمع پرورش میگوی سایه خوش پرداختند.