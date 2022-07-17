پیگیری مشکلات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی ظهر یکشنبه در شورای فرهنگ ایثار و شهادت قم اظهار داشت: در مسائل و امور جاری مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر استان قم در هر جا که نیاز ورود به حوزه حاکمیتی است موضوع از طریق معاونت سیاسی استانداری پیگیری شود.
وی عنوان کرد: در آستانه آغاز ترم جدید دانشگاههای استان قم هستیم و از این رو باید مطالبات دانشگاهها در عرصه شاهد و ایثارگر دریافت شود و اگر نیاز به پیگیری دارد در سطح استانی یا ملی پیگیری لازم انجام شود.
استاندار قم بیان کرد: در مورد دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه که سطح نخبگی آنان مشخص است باید زمینه ورود آنان در حوزه دانش بنیان با همکاری پارک علم و فناوری قم ایجاد شود.
شاهچراغی در ادامه با اشاره به موضوع بهسازی تصاویر شهدا در سطح شهر و نامگذاری معابر و کوچهها گفت: این مساله اگر مرتبط با برگزاری کنگره شهدای استان قم است مصوب شود تا بازسازی و بهسازی تصاویر شهدا، نامگذاری کوچهها و خیابانها در ستاد کنگره مطرح شود و سرعت این کار طبق توافق کنگره با شهرداری قم تسریع شود.
وی در ادامه با اشاره به تخصیص یک درصد بودجه فرهنگی دستگاهها برای موضوع ایثار و شهادت اظهار داشت: این موضوع در ستاد کنگره شهدای استان قم مطرح شده که باید در سال ۱۴۰۱ انجام شود.
استاندار قم گفت: ۲۸ دستگاه از اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پول میگیرند و برخی دیگر اعتبار ملی دارند لذا هریک از دستگاهها باید عدد یک درصد را اعلام کنند و نامهای از سوی استانداری قم تنظیم شود تا عدد ریالی گرفته شود و هزینه کرد آن مشخص باشد به چه نحوهای پرداخت شود.
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