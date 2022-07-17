احیای بیش از ۸۳۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، سیدامیرحسین مدنی نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی از برگزاری نخستین رویداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی و تولیدی در مردادماه خبر داد.
مدنی افزود: هدف این رویداد که با حضور و سخنرانی معاون اول رییس جمهور و تعدادی از وزرا و مسئولین ارشد کشور برگزار میشود، معرفی اهداف دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی و شناسایی و به هم رسانی بازیگران فعال در حوزه احیای واحدهای اقتصادی با تمرکز بر بخش خصوصی توانمند و مردمی میباشد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه بیش از ۸۳۰ واحد راکد و نیمه فعال در کشور احیا شده است، احیای واحدهای اقتصادی را نزدیکترین راه حل تحقق هدف توسعه اشتغال، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی در کشور دانست، چرا که در بسیاری از این واحدها زیرساخت فیزیکی، ماشین آلات و حتی منابع انسانی توانمند موجود بوده و با حل مشکلات مدیریتی و مالی شرکت، میتوان این واحدها را به چرخه اقتصادی کشور باز گرداند.
مدنی با بیان اینکه واحدهای بسیاری وجود دارند که به دلایل متعدد از جمله اشباع بازار یا منسوخ شدن فن آوری، تولید آنها اقتصادی نبوده و ناگزیر میبایست زیرساختهای تولید آنها در زمینههای دیگری به کار گرفته شوند افزود: در پاسخ به راهکار دولت در احیای این واحدها به نقش حیاتی احیاگران شامل شرکتهای پیشران اقتصادی، شرکتهای مشاوره مدیریت، شرکتهای دانش بنیان، صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی و خطرپذیر، شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و نهادهای مالی میتوان اشاره کرد و نقش دولت به هم رسانی هوشمند بازیگران این حوزه و حمایت هدفمند از زوج احیاگر و احیاجو (شرکت نیمه فعال و غیرفعال) در قالب حمایتهای مالی و قانونی است.
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