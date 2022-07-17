اولین مرکز آموزش اتیسم در شهرستان شوش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه اولین مرکز آموزش اتیسم «ذهن زیبا» در شهرستان شوش با حضور فرماندار و جمعی دیگر از مسئولان شهری افتتاح شد و این مرکز زیر نظر سازمان بهزیستی با اعتبار غیردولتی بالغ بر ۴ میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی راه اندازی شده است.

همچنین این مرکز آموزشی با ایجاد اشتغال ۱۲ نفر به طور مستقیم با هدف ارتقای سطح مهارت خودیاری، آموزشی و اجتماعی معلولان با ظرفیت ۴۰ نفر مددجو راه‌اندازی شده است.

با راه‌اندازی این مرکز دیگر نیاز نیست کودکان اتیسمی شهرستان شوش و کرخه برای آموزش به دیگر شهرهای همجوار مراجعه کنند.

به گزارش مهر، اوتیسم نوعی از اختلالات رشدی است که همه ابعاد زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از مشکلات بسیار اساسی در کشور ما تشخیص دیرهنگام این اختلال است که این امر کودکان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.