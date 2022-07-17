نشست غدیرشناسی در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیلم عصر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: هدف از بزرگداشت غدیر، برگرداندن مردم به چشمه جوشان غدیر است که سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته و تجلی می‌یابد.

حجت الاسلام محمود اسدی افزود: گرامیداشت این عید بزرگ بخاطر خاصیت و جایگاه والای آن است و ضرورت دارد، پیام آن را بگیریم و در ترویج آن بکوشیم.

وی بیان کرد: در این زمینه نباید کوتاهی شود و با کتاب و سخنرانی و فعالیت مجازی این امانت گذشتگان را به فرهنگ عمومی غدیر تبدیل کنیم که در این زمینه فرهنگیان مسئولیتی سنگین‌تر دارند.

غدیر عیدالله است

اسدی، با تبریک دهه امامت و ولایت گفت: ولایت شعبه‌ای از توحید و در راستای توحید قرار گرفته است و عید غدیر که عیدالله است معروف به عید الله اکبر است باید هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.

امام جمعه دیلم با بیان اهمیت شناساندن عیدالله اکبر در بین جوانان و نوجوانان افزود: هر کسی اگر خانواده خود را به هر میزان که می‌تواند در این مسیر آشنا کند، بسیار ارزشمند است.

وی بیان کرد: هر کسی به هر اندازه‌ای برای غدیر تلاش کند همان اندازه از اجر آن بهره مند خواهد شد.

لزوم ترویج فرهنگ غدیر

اسدی گفت: با تشکیل جلساتی چون مراسم امروز و با دادن هدایایی در روز عید غدیر، این عید را زنده بداریم و با روش‌های دیگر و با خدمت و تلاش در راه ولایت، کار فرهنگی فرهنگ غدیر را فراگیر کنیم.

امام جمعه دیلم بیان کرد: فرهنگیان با آشنا کردن دانش‌آموزان و فرزندان با ولایت و اهمیت روز غدیرخم، در راه ترویج و تبیین فرهنگ غدیر تلاش‌کنند.

در این نشست که فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج)، دبیر بنیاد غدیر و اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند، از سادات فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان دیلم، با اعطای هدایایی، تجلیل شد.