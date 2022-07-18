به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احسانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: با توجه به افزایش قراردادها با بودجه‌ای که پیش بینی کردیم، فقط توانستیم شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم و چند بازیکن به تیم اضافه شد. از ابتدای تیر تمرینات‌مان شروع شده و وضعیت به خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: وقتی قیمت بازیکنان در بازار نقل و انتقالات را دیدیم شوکه شدیم، قیمت برخی بازیکنان خارجی در یک پست با همان کیفیت بازیکن داخلی یک سوم است و به همین دلیل احتمال جذب بازیکن خارجی دیگر نیز داریم، همچنین به دلیل قیمت بازیکنان سعی کردیم روی تیم‌های پایه و آکادمی خودمان تمرکز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: تمدید قرارداد کادرفنی، بر اساس استراتژی ما بود که از فصل گذشته اتفاق افتاد و دیدگاه هیئت مدیره و باشگاه و مدیران عالی ذوب آهن، این بود که تیم ‎ سازی کنیم و بر اساس این استراتژی، تارتار جذب شد و این شاکله را ساخت.

وی تصریح کرد: ما نیم فصل اول به‌خاطر تغییرات نتیجه لازم را کسب نکردیم اما نیم فصل دوم به ثبات لازم رسیدیم و بر اساس همین دیدگاه، قبل از پایان فصل قرارداد تارتار تمدید شد و نقاطی که باید بهبود پیدا می‌کردیم، سعی کردیم نفرات را شناسایی کنیم و این بازیکنان را جذب کنیم.

احسانی در خصوص شایعات انحلال تیم‌های ورزشی باشگاه ذوب آهن ابراز داشت: تمام برنامه ریزی باشگاه باتوجه به بودجه‌مان است. با این حال در مجمع ذوب‌آهن تصمیم گرفته شد افزایش بودجه داشته باشیم و خوشبختانه تیمی را حذف نمی‌کنیم و تیم پاور لیفتینگ نیز اضافه می‌شود. شاید بعضی از رشته‌ها را نتوانیم در سطح خوب ببندیم اما روی جوانان و آکادمی‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم. چراغ رشته‌ای در باشگاه ما خاموش نمی‌شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص نحوه بستن قرارداد بازیکن خارجی این تیم اظهار داشت: ذوب آهن برای بستن قرارداد بازیکنان تیم حقوقی قوی دارد و در طول این سال‌ها در اکثر شکایات قراردادی که مطرح شده برنده شده است و برای بستن قرارداد با بازیکن خارجی از همین تیم حقوقی استفاده شده است.