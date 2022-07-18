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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۰

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

تمامی تیم های ورزشی ذوب آهن پابرجا می‌ماند

تمامی تیم های ورزشی ذوب آهن پابرجا می‌ماند

اصفهان- مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با تایید بودجه محدود این باشگاه گفت: با وجود این بودجه محدود هیچ تیم ورزشی از باشگاه ذوب آهن منحل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احسانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: با توجه به افزایش قراردادها با بودجه‌ای که پیش بینی کردیم، فقط توانستیم شاکله اصلی تیم را حفظ کنیم و چند بازیکن به تیم اضافه شد. از ابتدای تیر تمرینات‌مان شروع شده و وضعیت به خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: وقتی قیمت بازیکنان در بازار نقل و انتقالات را دیدیم شوکه شدیم، قیمت برخی بازیکنان خارجی در یک پست با همان کیفیت بازیکن داخلی یک سوم است و به همین دلیل احتمال جذب بازیکن خارجی دیگر نیز داریم، همچنین به دلیل قیمت بازیکنان سعی کردیم روی تیم‌های پایه و آکادمی خودمان تمرکز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: تمدید قرارداد کادرفنی، بر اساس استراتژی ما بود که از فصل گذشته اتفاق افتاد و دیدگاه هیئت مدیره و باشگاه و مدیران عالی ذوب آهن، این بود که تیم ‎ سازی کنیم و بر اساس این استراتژی، تارتار جذب شد و این شاکله را ساخت.

وی تصریح کرد: ما نیم فصل اول به‌خاطر تغییرات نتیجه لازم را کسب نکردیم اما نیم فصل دوم به ثبات لازم رسیدیم و بر اساس همین دیدگاه، قبل از پایان فصل قرارداد تارتار تمدید شد و نقاطی که باید بهبود پیدا می‌کردیم، سعی کردیم نفرات را شناسایی کنیم و این بازیکنان را جذب کنیم.

احسانی در خصوص شایعات انحلال تیم‌های ورزشی باشگاه ذوب آهن ابراز داشت: تمام برنامه ریزی باشگاه باتوجه به بودجه‌مان است. با این حال در مجمع ذوب‌آهن تصمیم گرفته شد افزایش بودجه داشته باشیم و خوشبختانه تیمی را حذف نمی‌کنیم و تیم پاور لیفتینگ نیز اضافه می‌شود. شاید بعضی از رشته‌ها را نتوانیم در سطح خوب ببندیم اما روی جوانان و آکادمی‌ها سرمایه گذاری می‌کنیم. چراغ رشته‌ای در باشگاه ما خاموش نمی‌شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص نحوه بستن قرارداد بازیکن خارجی این تیم اظهار داشت: ذوب آهن برای بستن قرارداد بازیکنان تیم حقوقی قوی دارد و در طول این سال‌ها در اکثر شکایات قراردادی که مطرح شده برنده شده است و برای بستن قرارداد با بازیکن خارجی از همین تیم حقوقی استفاده شده است.

کد مطلب 5541011

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