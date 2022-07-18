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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۶۳

همایش پیاده‌روی خانوادگی در سنندج برگزار شد

همایش پیاده‌روی خانوادگی در سنندج برگزار شد

سنندج- همایش پیاده‌روی خانوادگی ویژه عید غدیر خم در پارک آبیدر سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان روز دوشنبه در این همایش با تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم اظهار کرد: همایش پیاده‌روی خانوادگی به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان و با مشارکت نهادهای فرهنگی استان در پارک آبیدر سنندج برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش خاطر نشان کرد: ایجاد شور و نشاط در این اعیاد مبارک در میان خانواده‌ها و کمک به حفظ سلامت و شادابی آنها از اهداف برگزاری این همایش پیاده‌روی خانوادگی بود.

حجت‌الاسلام رازیانی اعلام کرد: این مراسم با برنامه‌های متنوعی شامل جنگ شادی، اجرای سرود، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز همراه بود که با استقبال نوجوانان و جوانان همراه شد و دومین همایش پیاده‌روی خانوادگی بود که در تابستان امسال به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمد مهدی‌زاده نو آور برتر کشور در حوزه کودک و نوجوان نیز در این مراسم با برگزاری مسابقات مختلف، اجرای برنامه‌های شاد و مفرح بازی با کاغذ زمینه‌ساز ایجاد نشاط میان شرکت‌کنندگان شد.

برپایی ایستگاه نقاشی کودکان و نوجوانان در قالب پویش «مثل نبی عاشق علی (ع)» نیز از برنامه‌های این مراسم پیاده‌روی خانوادگی بود که در حاشیه جنگ شادی برگزار شد.

کد مطلب 5541332

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