به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان روز دوشنبه در این همایش با تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم اظهار کرد: همایش پیادهروی خانوادگی به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان و با مشارکت نهادهای فرهنگی استان در پارک آبیدر سنندج برگزار شد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش خاطر نشان کرد: ایجاد شور و نشاط در این اعیاد مبارک در میان خانوادهها و کمک به حفظ سلامت و شادابی آنها از اهداف برگزاری این همایش پیادهروی خانوادگی بود.
حجتالاسلام رازیانی اعلام کرد: این مراسم با برنامههای متنوعی شامل جنگ شادی، اجرای سرود، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز همراه بود که با استقبال نوجوانان و جوانان همراه شد و دومین همایش پیادهروی خانوادگی بود که در تابستان امسال به همت ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار میشود.
حجتالاسلام احمد مهدیزاده نو آور برتر کشور در حوزه کودک و نوجوان نیز در این مراسم با برگزاری مسابقات مختلف، اجرای برنامههای شاد و مفرح بازی با کاغذ زمینهساز ایجاد نشاط میان شرکتکنندگان شد.
برپایی ایستگاه نقاشی کودکان و نوجوانان در قالب پویش «مثل نبی عاشق علی (ع)» نیز از برنامههای این مراسم پیادهروی خانوادگی بود که در حاشیه جنگ شادی برگزار شد.
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