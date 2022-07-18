به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان روز دوشنبه در این همایش با تبریک دهه ولایت و عید غدیر خم اظهار کرد: همایش پیاده‌روی خانوادگی به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان و با مشارکت نهادهای فرهنگی استان در پارک آبیدر سنندج برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش خاطر نشان کرد: ایجاد شور و نشاط در این اعیاد مبارک در میان خانواده‌ها و کمک به حفظ سلامت و شادابی آنها از اهداف برگزاری این همایش پیاده‌روی خانوادگی بود.

حجت‌الاسلام رازیانی اعلام کرد: این مراسم با برنامه‌های متنوعی شامل جنگ شادی، اجرای سرود، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز همراه بود که با استقبال نوجوانان و جوانان همراه شد و دومین همایش پیاده‌روی خانوادگی بود که در تابستان امسال به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمد مهدی‌زاده نو آور برتر کشور در حوزه کودک و نوجوان نیز در این مراسم با برگزاری مسابقات مختلف، اجرای برنامه‌های شاد و مفرح بازی با کاغذ زمینه‌ساز ایجاد نشاط میان شرکت‌کنندگان شد.

برپایی ایستگاه نقاشی کودکان و نوجوانان در قالب پویش «مثل نبی عاشق علی (ع)» نیز از برنامه‌های این مراسم پیاده‌روی خانوادگی بود که در حاشیه جنگ شادی برگزار شد.