سینما روایتگر زندگی است/ آغاز جشنواره فیلم تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم ناظمی عصر امروز در آئین افتتاح پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز که با حضور فیلمسازان، مدیران فرهنگی، پیشکسوتان و علاقه مندان سینما برگزار شد، با نواختن زنگ آغاز به کار، اظهار کرد: سینما در آذربایجان شرقی و تبریز طی سالهای اخیر افتخارات بسیاری به ارمغان آورده و این نشان میدهد که ما باید در این عرصه به استعدادها را بیش از پیش شناسایی کنیم و در راستای ارتقای این هنر گامهای بزرگتری برداریم.
وی افزود: سینما روایتگر زندگی است و فیلم سازها قصههای خود را از میان تلخی و شیرینیهای زندگی بیرون می کشند و به همین خاطر است سینما اهمیت ویژه ای دارد و مرزهای واقعیت را جا به جا میکند.
ناظمی ضمن تشکر از دبیرخانه پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز تأکید کرد: برگزاری جشنوارههای فیلم اعم از موضوعی و عمومی در تبریز دارای سبقه ای دیرینه هستند و همواره در این حوزه جریان ساز بوده است و امیدواریم با همدلی تمام سینماگران تبریز و استان زین پس شاهد شکوفایی بیشتر سینما باشیم.
بر اساس این گزارش هادی امینی، دبیر جشنواره پانزدهم نیز در آئین افتتاح جشنواره از اعضای دبیرخانه که تا به ثمر رسیدن این رویداد مهم شبانه روز تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: سینمای امروز تبریز و استان بیش از هر چیز نیاز به وحدت و همدلی دارد و معتقدم انجمنهای مختلف باید دست به دست هم بدهند تا رویدادهایی از این دست بیشتر و در سطح بسیار بالاتری اتفاق بیفتند.
این گزارش میافزاید، مرتضی پوراظهری، پیشکسوت عرصه سینما، نیز در این مراسم هر حرکت مربوط به حوزه سینما مبارک است و به ویژه جشنوارهها محلی برای کشف استعدادهای این حوزه است.
وی افزود: جشنوارهها و هفتههای فیلم بستری برای عرضه فیلم و روبرو شدن فیلمسازان با مخاطبان است.
پوراظهری گفت: سینما در تبریز سابقه بسیار طولانی دارد و قدمت برگزاری جشنوارهها در آذربایجان شرقی به پیش از انقلاب برمی گردد که در هیچ استانی اتفاق نمیافتاد و استقبال چشمگیری هم صورت انجام میشد.
این پیشکسوت عرصه سینما همچنین تأکید کرد: امکانات آن سینما در آن روزها با حال حاضر قابل مقایسه نیست و به همین خاطر است انتظار از سینماگران بسیار بیشتر از پیش است.
گفتنی است، پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز تا ۲۹ آبان در پردیس سینمایی ستاره باران برگزار میشود.
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