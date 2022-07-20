۱۵ باب واحد مسکونی روستایی به مددجویان بهزیستی دزفول واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهزیستی دزفول بعد از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه آئین واگذاری این منازل روستایی اظهار کرد: ۸ باب از این منازل در بخش سردشت و مابقی در روستاهای اطراف دزفول به مددجویان بهزیستی که تا پیش از این دارای مسکن نبودند، واگذار شد.

سعید ایثاری با بیان اینکه برای ساخت هر کدام از این منازل ۵۰۰ میلیون ریال وام بلاعوض از سوی بهزیستی ارائه شده است، افزود: از سوی بنیاد مسکن نیز وام‌هایی برای ساخت برخی از این منازل مددجویی پرداخت شده است.

وی از تلاش‌های گروه‌های جهادی در راستای احداث این منازل روستایی به ویژه در بخش سردشت قدردانی کرد.

به گزارش مهر، امروز ۱۱۹ واحد مسکونی روستایی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی در خوزستان واگذار شد.

اداره بهزیستی دزفول دارای ۸ هزار پرونده توانبخشی و اجتماعی است.