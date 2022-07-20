طراحی راه دسترسی به سایت صنوف آلاینده انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال زاده عصر چهارشنبه در شورای گفت و گو ی دولت با بخش خصوصی گفت: جلسات متعددی برای احداث راه دسترسی به سایت صنوف آلاینده بیرجند تاکنون با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط برگزار شده است.

به گفته وی با وجود برگزاری همه این جلسات تاکنون تصمیمی مشخص درباره دستگاه مجری آن گرفته نشده است و علت اصلی آن تملک اراضی موجود در مسیر هست که هزینه بر است.

وی با اشاره به این که شهرداری باید با توجه به صدور پروانه ساخت برای این واحدها، راه دسترسی را هم احداث کند، اضافه کرد: همه مراحل مربوط به طراحی راه دسترسی به سایت صنوف آلاینده بیرجند توسط این اداره کل انجام شده است که با مشخص شدن دستگاه مجری، اجرای آن می تواند شروع شود.

جلال زاده تصریح کرد: چون امکان احداث راه دسترسی به این سایت از کمربندی به لحاظ قانونی وجود ندارد، در طراحی که برای انجام این کار شده، پیش بینی احداث آن از میدان بالاتر از پل شاهرود شده است .