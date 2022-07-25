شرکت شاعران طنزپرداز از ۲۲ استان کشور در جشنواره شعر دادخند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی پرنیان، یکشنبه شب در مراسم اختتامیه شعر طنز دادخند با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره اظهار داشت: از بین آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۱۲۲ اثر به لحاظ فنی و موضوعی مورد تأیید قرار گرفت و به بخش داوری راه پیدا کرد که از این تعداد ۵۰ اثر به مرحله نهایی داوری راه یافت.

دبیر جشنواره طنز دادخند بیان کرد: در نهایت با رأی هیئت داوران شش نفر حائز رتبه و هفت نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

پرنیان با اشاره به دریافت اثر از ۲۲ استان کشور ادامه داد: شاعران و طنزپردازان استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، فارس، اصفهان، کرمان، البرز، گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیلان، خوزستان، مرکزی، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، همدان، هرمزگان و یزد آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده بودند.

مسئول دفتر طنز حوزه هنری استان یزد با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادی در تاریخ عدلیه کشور بی‌سابقه است، گفت: برگزاری این جشنواره توسط قوه قضاییه اقدامی خوب و مبارک است و خیلی خوب است که یک قوه‌ای در کنار اقتدار، لب خندان هم داشته باشد.

وی اظهار داشت: امیدواریم این رویداد نقطه عطفی باشد برای سایر نهادها و سازمان‌ها که با روی گشاده و روی باز با طنازها و جریان طنز برخورد کنند.

پرنیان افزود: هر چند ماهیت طنز انتقادی است اما هدف آن اصلاح است؛ طنز فاخر با هدف اصلاح، ممکن است نیش بزند و دردآور باشد.

دبیر جشنواره طنز دادخند با اشاره به کشف استعدادها و چهره‌های جدید در این جشنواره، ادامه داد: بسیاری از آثار متعلق به خانواده دستگاه قضا بود و ما انتظار نداشتیم در خانواده دستگاه قضا این همه شاعر و طنزپرداز وجود داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: این جشنواره در سال‌های آینده نیز با قدرت و قوت بیشتری ادامه پیدا کند.