برنامه های انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان برای روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین روحی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای عرصه رسانه گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه نجیب ترین اقشار جامعه هستند که تنها هدفشان پیشرفت و توسعه کشور و انتقال صادقانه صدای مردم به مسئولان است . وی شهید صارمی را نمونه بارز خبرنگار آزاد اندیشی دانست که جان را در راه رسالتی که بر عهده داشت در طبق اخلاص نهاد.

دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان یاد درگذشتگان رسانه استان را گرامی داشت و افزود: در سالی که گذشت همکاران صدیق و عزیزمان مرحوم سید علی علوی، حسن آتش زبان را از دست دادیم و البته خبرنگاران دیگری همچون زنده یاد منصور نعیمی ، زنده یاد سعید دانشور و زنده یاد علی حکیمی آسمانی شدند و از میان ما رفتند که روح همه آنها غریق رحمت قرار گیرد.

روحی با اشاره به استقلال همه جانبه انجمن صنفی روزنامه نگاران و تکیه بر اعضای خود تصریح کرد: خبرنگاران مظلوم ترین قشر در جامعه اهالی رسانه هستند چرا که یکسال باعشق و بدون توقع وچشمداشتی عملکرد مسئولین و مدیران را در جامعه منتشر می کنند و سزاوار بهترین نکو داشت هستند اما با کمال تاسف مورد کم لطفی و کم مهری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: لذا این خلا را ما در قالب تشکل ها پر می کنیم و وظیفه خودمان می دانیم که فقط یک روز در سال با فرصت اندک بخش کوچکی از تلاش و ایثار همکاران را به جامعه معرفی کنیم.

وی با اشاره به تقارن هفته خبرنگار با ایام ماه محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی گفت : دوسال بدلیل شیوع کرونا امکان برگزاری دورهمی اعضا وجود نداشت. هر چند این خلا را با برنامه های کوتاه مدت پر می کردیم اما خواسته بحق اعضا بود که دورهمی تحت عنوان مراسم روز خبرنگار برگزار شود.

وی گفت: با تصمیم هیئت مدیره و احترام به ایام ماه محرم ، مراسم نکوداشت روز خبرنگار 5مرداد1401در بندرعباس برگزار می شود و میزبان همه اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان(از سراسر استان ) خواهیم بود. در این روز تلاش خواهیم کرد صرفا برنامه ها به خبرنگاران و فعالان عضو این تشکل تعلق داشته باشد .امیدواریم که اعضا این تلاش جمعی را پذیرا باشند.