توانمندسازی نیروی انسانی در استان بوشهر با هدف کاهش نرخ بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های بانوان کارآموز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای گناوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش فنی حرفه‌ای استان بوشهر در راستای کاهش نرخ بیکاری اقدام به توانمندسازی نیروی انسانی کرده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر افزود: در همین راستا به مناسبت هفته ملی مهارت و با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه، نمایشگاه‌هایی برای ارائه محصولات تولید شده توسط کارآموزان آموزش دیده در مراکز فنی حرفه‌ای استان بوشهر برپا شده است.

وی گفت: در شهرستان گناوه نیز نمایشگاهی از تولیداتی کارآموزان مرکز فنی حرفه‌ای شهرستان که در این مراکز آموزش دیده و توانمند شده‌اند برپا شده است و محصولات آنها در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود جوانان و نوجوانان و همه کسانی که قصد دارند برای آینده خود برنامه ریزی اقتصادی انجام دهند و شغل ایجاد کنند با بازدید از این نمایشگاه‌ها با نحوه ارائه آموزش‌ها در مراکز فنی حرفه‌ای آشنا شوند و با بازدید از این توانمندی‌ها به سمت این مراکز تشویق شوند.

دراهکی تصریح کرد: امیدواریم با آموزش‌های کارآفرینی و بازاریابی که در مراکز فنی حرفه‌ای ارائه می‌شود با توانمندسازی نیروی انسانی اقتصاد خانواده‌ها را تأمین و بیکاری را در سطح جامعه کاهش دهیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به نحوه حمایت و پرداخت تسهیلات به کارآموزان مراکز فنی حرفه‌ای گفت: کارآموزانی که در مراکز فنی حرفه‌ای آموزش‌های لازم را دیده باشند پس از قبولی در آزمون‌های عملی و کتبی و دریافت گواهینامه پایان دوره که ارزش بین المللی نیز دارد، به کارگروه اشتغال یا بانک‌هایی مانند صندوق کارآفرین امید معرفی می‌شوند.

وی اضافه کار: کارآموزان متناسب با نوع شغل و طرحی که ارائه می‌دهند در صورتی که قصد راه اندازی کسب و کار را داشته باشند تسهیلات لازم برای خرید تجهیزات، امکانات و مواد مصرفی و سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا بتوانند به راحتی با راه اندازی کسب و کار اقتصاد خود، شهرستان و استان را متحول کنند.

دراهکی با اشاره به میزان سقف این تسهیلات گفت: تسهیلات پرداختی در مشاغل خانگی به هر نفر تا سقف ۵۰ میلیون تومان است و اگر فردی به صورت پشتیبان باشد می‌تواند با تجمیع این افراد به ازای هر نفر ۱۰۰ میلیون تسهیلات از کارگروه اشتغال استان دریافت کند.

وی بیان کرد: افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار متناسب با مجوزهای دریافتی از جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، میراث فرهنگی و دستگاه‌های دیگر را داشته باشند با همکاری آن دستگاه‌ها و متناسب با اینکه این نوع کسب و کار در روستا یا شهر باشد از محل تسهیلات مناطق روستایی یا فراگیر ملی در حوزه شهری بدون سقف وام دریافت می‌کند.