افزایش آمار بیماران مبتلا به کرونا در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیماران مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه روز به روز در حال افزایش است و تعداد تست‌های سرپایی مثبت نشان از افزایش ۶۰ درصدی دارد و این موضوع نشانگر موج جدید کرونا است.

وی افزود: تمام مراکز بهداشتی و پایگاه‌ها برای واکسیناسیون در استان کرمانشاه آماده هستند و چهار نوع واکسن در مراکز وجود دارد، تعداد مراکز تزریق واکسن نیز در استان وسعت داده شده تا جوابگوی نیاز مردم باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از مردم کرمانشاه درخواست می‌شود برای تزریق دوز یادآور واکسن خود اقدام کنند تا سیستم دفاعی بدنشان در مقابل بیماری کرونا مقاوم شده و بتوانیم از موج به وجود آمده راحت‌تر گذر کنیم.

شکیبا با اشاره به افزایش آمار بیماران مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند.

وی بیان کرد: ۱۲۳ هزار دوز واکسن کرونا در استان کرمانشاه تقسیم شده و طرح مکمل یاری با مگادوز ویتامین A برای خردسالان ۲ تا ۵ سال آغاز شده است.