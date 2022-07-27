حل مشکلات ۲۰۰ مالک «کوی عطار» فردیس با ورود دادستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناصرخاکی با بیان جزئیات حل اختلاف بین مالکان کوی عطار در این حوزه قضائی گفت: با ورود دادستانی شهرستان، اختلاف ۱۰ ساله بین بیش از ۲۰۰ مالک «کوی عطار» که سال‌ها مانع از استفاده از معبر اختصاصی و استقرار انشعابات شده بود رفع شد.

وی با اشاره به مشکلات متعددی که این اختلاف در خدمات رسانی به ساکنان این منطقه داشته است افزود: سال‌های متمادی به دلیل عدم رعایت ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها و تبصره‌ها، ذیل آن در زمینی مساحت به تقریبی ۶۰۰۰ متر مربع توسط شهرداری، اختلافات شدید بین بیش از ۲۰۰ مالک فرعی ۸ متری با مالکین کوچه اختصاصی ۱۲ متری کوی عطار ایجاد شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مراجعه مکرر ساکنین این منطقه به دادستانی فردیس و دادسرای مشکین دشت، و مشکلاتی که برای اهالی این منطقه ایجاد شده بود را منجر به صدور دستورات دادستانی برای مرتفع شدن این موضوع بیان کرد و متذکر شد: بر این اساس مقرر شد ضمن اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به استعلام از ادارات خدمات رسان و شهرداری اقدام شود.

ناصرخاکی اضافه کرد: در نهایت با دعوت از مالکین خیابان ۱۲ متری اختصاصی و شهردار فردیس در دفتر دادستانی، طرفین برای حل این مشکل توافق کردند و خواسته چندین ساله مردم برای بازگشایی راه و استقرار انشعابات به نتیجه رسید.