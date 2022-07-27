مسکن محرومان در همه نقاط کشور باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار زنجان، با بیان اینکه استان زنجان مردم بسیار خوب و بزرگی دارد، گفت: زنجانی‌ها شایستگی‌های زیادی دارند و باید به نحو مطلوبی به آنها خدمت شود.

وی اظهار کرد: زنجان به عنوان شهر شور و شعور حسینی معروف است و انسان‌های بسیار بزرگ و حسینی دارد و باید به آنها به خوبی خدمت شود.

رئیس بنیاد مستضعفان کشور، با بیان اینکه خدا به نیت پاک برکت می‌دهد، گفت: در این میان باید به مردم که بدهی داریم را ادا کنیم.

فتاح با اشاره به اینکه پایه‌های انقلاب با مردم است، افزود: زنجان انسان‌های بزرگی دارد که شایسته خدمت هستند.

فتاح گفت: هر جایی که محرومان و مستضعفان مسکن می‌خواهند باید به آن‌ها خانه بدهیم زیرا مال امام را به فرد درستش می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه اهلیت با مردم است، ابراز داشت: تصمیمات گرفته شده به نفع مردم زنجان است.

رئیس بنیاد مستضعفان کشور با اشاره به سالروز عملیات مرصاد، گفت: نباید عملیات مرصاد و شهید قاسم سلیمانی را فراموش کنیم و ما باید مدام در راه خدا باشیم و یادمان نرود که برای انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی کرده‌ایم و انقلاب امام به هیچکس وابسته نیست.