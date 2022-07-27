به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر انصاری راد عصر چهارشنبه در «همایش طلایه داران تبلیغ در بندرعباس» اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن ماه محرم الحرام ماه عزاداری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش قرار داریم، هر ساله به جز چند سالی که درگیر شیوع ویروس کرونا هستیم، همایش های توجیهی باشکوهی با هدف تبیین برنامه های ماه محرم در چنین ایامی برگزار می‌شد.

وی افزود: در این همایش ها، هیات های مذهبی نسبت به نحوه فعالیت در دهه اول و دوم ماه محرم توجیه می شدند یا به عبارتی دیگر بایدها و نبایدهای محرم تبیین و تشریح می‌شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه تصریح کرد: امسال توفیق پیدا شد که همایش طلایه داران تبلیغ در سطح استان و در هر شهرستان به صورت مجزا برگزار شود، البته این امر سبب تاثیرگذاری بیشتر و همچنین صرفه‌جویی در وقت و هزینه ها خواهد شد.

انصاری راد ابزار داشت: بر اساس گزارشات دریافتی چنین استنباط می شود که اغلب شهرستان ها میزبان همایش طلایه داران تبلیغ بوده اند و چند شهرستان باقی مانده نیز تا پایان هفته نسبت به برگزاری این همایش اقدام خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع امر به معروف و نهی از منکر یکی از مباحث اساسی و عمده در مراسم عزاداری های دهه اول و دوم ماه محرم است، اذعان داشت: مراسم عزاداری ها با محوریت امر به معروف و نهی از منکر است و امسال نیز موضوع جهاد تبیین به عنوان مطالبه جدی مقام معظم رهبری در کنار امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که بارها بیان فرمودند و جزو مطالبات جدی و اساسی معظم له است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تاکید بر اینکه همگان باید در راستای تحقق جهاد تبیین ورود کنند، گفت: هیات های مذهبی، مداحان و مبلغان باید به صورت جدی به جهاد تبیین بپردازند. آن هم نه صرفاً به یک یا دو موضوع بلکه موضوعات مختلف بر اساس برنامه ریزی در درون هیأت های مذهبی پرداخته شود.

انصاری راد با تاکید بر غنیمت شمردن فرصت تصریح کرد: نباید فرصت‌ها را از دست داد، اعتقادات مذهبی مردم سبب شده که از چند روز قبل از شروع ماه محرم، به پیشواز این ماه می روند در برخی از شهرستانهای استان هرمزگان نیز همین گونه است لذا باید از این فرصت در راستای تحقق جهاد تبیین بهره برد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هیأت مذهبی باید کانون جهاد تبیین باشد، ابراز داشت: هر هیأت مذهبی در واقع کانونی برای جهاد تبیین است، لذا از این فرصت ارزشمند باید به نحو احسن استفاده شود، در جهاد تبیین باید به سایر مباحث از قبیل جمعیت و خانواده، عفاف و حجاب، مباحث دینی و اجتماعی، فرهنگی و … پرداخته شود و تحقق این امر مهم نیازمند مدیریت صحیح هیأت مذهبی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان بیان داشت: از مسئولان هیأت های مذهبی استان هرمزگان انتظار می رود هیأت ها را جدی تر از گذشته مدیریت کنند و از همان روزهای آغازین ماه محرم، تلاش کنند از لحظه به لحظه فرصت در اختیار بهترین استفاده را ببرند.

انصاری راد به اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان هرمزگان در ماه محرم اشاره کرد و افزود: امسال زمینه اعزام بیش از ۸۵۰ مبلغ در سطح استان فراهم شده است که تعدادی در مرکز استان هرمزگان و تعداد دیگر نیز به تناسب نیازها و شرایط پیش بینی شده، اعزام خواهند شد.

وی گفت: در آستانه ماه محرم امسال یک هزار و ۶۰۰ هیأت مذهبی در استان هرمزگان اعلام آمادگی کرده‌اند و فعالانه برنامه‌های ویژه دهه اول و دوم ماه محرم را اجرا خواهند کرد. البته قریب به ۲ هزار هیأت مذهبی در استان هرمزگان وجود دارد که از این تعداد، بیش از یک هزار و ۶۰۰ هیات، دارای کد شناسایی هستند.