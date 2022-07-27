خانه امید بازنشستگان در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح خانه امید بازنشستگان کشوری در سنندج چهارشنبه شب برگزار شد.

استاندار کردستان در این مراسم به جایگاه ویژه بازنشستگان در جامعه اشاره کرد و گفت: احداث خانه امید بازنشستگان کاری بسیار خوب است و باید با تمام توان برای خدمت به این قشر فرهیخته تلاش کرد.

اسماعیل زارعی کوشا افزود: جامعه بازنشستگان معدنی از تجربه، علم و دانش هستند و باید از این ظرفیت ارزشمند در بخش‌های مختلف استفاده کرد.

محسن فتحی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از جمله مطالبات مهم جامعه بازنشستگی بود که خوشبختانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شد.

وی افزود: با همکاری وزارت دفاع مبحث پرداخت حقوق مناطق جنگی نیز به کارکنان و بازنشستگان کشوری در استان به سرانجام رسید و این دغدغه جامعه بازنشستگان استان رفع شد.