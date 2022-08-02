حضور ورزشکار قمی در جمع ملی پوشان دو و میدانی پیوند اعضا

علی اصغر فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی پیوند اعضای ایران در رشته دو و میدانی در حالی از روز گذشته در سنندج آغاز شده که محمد اشراقی از قم در این اردو حضور دارد.

رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم افزود: در اردوی تیم ملی دو و میدانی پیوند اعضا ورزشکاران دعوت شده تحت نظر کادر فنی به مرور تمرینات پرداخته و عملکرد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: محمد اشراقی ۳۱ ساله تا چهاردهم مردادماه در اردوی سنندج تمرین خواهد کرد و از او و دیگر ورزشکاران رکورد گیری می‌شود.

فرمانی گفت: اشراقی در صورتی که در رکوردگیری بتواند رکورد مناسبی را کسب کند به عضویت تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی استرالیا در خواهد آمد.

وی ابراز داشت: اشراقی در رشته‌های پرتاب دیسک، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه سابقه فعالیت دارد و چندین دوره قهرمانی کشور در این رشته‌ها شده است.

رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم یادآور شد: رقابت‌های جهانی پیوند اعضا فروردین ماه سال آینده به میزبان شهر پرث استرالیا برگزار خواهد شد.