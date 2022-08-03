گوگل در ایتالیا به دلیل تبلیغ قمار جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل این جریمه نیز نقض قانون ممنوعیت تبلیغ قمار در پلتفرم یوتیوب است.

AGCOM مرجع رقابت برای صنایع ارتباطی ایتالیا در بیانیه ای اعلام کرد شرکت TOP ADS خالق محتوای تبلیغاتی را نیز ۷۰۰ هزار یورو جریمه کرده است.

قبلا در تیر ماه نیز AGCOM اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه گوگل و به اتهام سوءاستفاده مشکوک از موقعیت مسلط آن در قابلیت انتقال داده‌ها آغاز کرده است. این در حالی است که آلفابت، شرکت مادر گوگل، همه اتهامات وارد شده در این زمینه را رد کرده است.

AGCOMدر بیانیه‌ای اعلام کرد که ظاهراً گوگل از همکاری با سایر پلتفرم‌ها، به ویژه، پلتفرم «Weople»، متعلق به اپراتور ایتالیایی «Hoda»، جلوگیری کرده است. بر اساس این اعلامیه، گوگل با این اقدام رقابت را مخدوش ساخته و مزایای اقتصادی که مصرف کنندگان می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند را محدود کرده است.