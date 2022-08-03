آسفالت ۸ کیلومتر راه روستایی بخش دیهوک بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی، احمد آخوندی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش همکاران اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دیهوک هشت کیلومتر از راههای این بخش در محور روستایی «اسماعیل آباد»، «اسفندیار» و «مرغوب» بهسازی شده است.
وی انجام عملیات تسطیح راههای روستایی خاکی را به طول ۳۰۰ کیلومتر را از اقدامات شاخص در چهار ماهه نخست امسال عنوان کرد.
آخوندی بیان کرد: اجرای روکش آسفالت به طول ۲۶.۵ کیلومتر در سطح حوزه راهداری دیهوک، اصلاح شیب شیروانی به طول سه کیلومتر، شانه سازی و اصلاح افتادگی شانه به طول هفت کیلومتر از اقدامات شاخص در حوزه راهداری است.
وی گفت: چاله گیری با آسفالت به میزان ۵۹۰ تن، ساماندهی و نصب علائم به تعداد سه هزار عدد، شست و شوی ۱۰ هزار عدد علائم ایمنی، شناسایی پنج مورد تخلفات حریم و صدور اخطار برای متخلفان و در نهایت قلع و قمع دو مورد در این مدت انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دیهوک ادامه داد: پاکسازی قنو به طول پنج کیلومتر و تسطیح و رفع موانع حاشیه راه در طول ۱۰ کیلومتر بخش دیگری از عملکرد در حوزه راهداری این اداره بوده است.
آخوندی با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل، طی چهار مرحله از شرکتهای حمل و نقل کالا بازدید به عمل آمده است، اظهار کرد: در بحث کنترل دروازهای از ۴۹۵ دستگاه ناوگان کالا، ۲۵ مورد تخلف کشف شده است.
وی ادامه داد: همچنین کنترل حمل مواد خطرناک در تعداد ۹۷ دستگاه ناوگان باری و کنترل دروازهای محمولههای ترافیکی به تعداد ۳۰ مورد صورت گرفته است.
آخوندی از پیگیری و برگزاری جلسات با موضوع جلوگیری از فرار بار احتمالی و حمل فرآوردههای معدنی در طول حوزه استحفاظی به عنوان عملکردهای شاخص در این مدت یاد کرد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای دیهوک گفت: طبق قانون «الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه»، شرکتها و موسساتی که در امر حمل و نقل جادهای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بینالمللی فعالیت میکنند، موظفند بر حسبنوع فعالیت برای هر جابهجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بینالمللی موضوع این قانون استفاده کنند.
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