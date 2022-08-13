عدم توجه به ابدیت انسان را دچار انحراف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سرلک شامگاه جمعه در مراسم عزاداری هیأت هنر و رسانه استان قم که در مجتمع آموزشی هدایت برگزار شد اظهار داشت: مرگ به معنای رهایی انسان به سمت جاودانگی است و انسان باید قبل از فرا رسیدن مرگ برای آخرت خود، دست به کار شود.

وی افزود: انسان باید برای همه اعمال خود قبل از انجام فکر کند و به عاقبت آن توجه داشته باشد که آیا او را به مسیر سعادت می‌رساند یا خیر.

حجت الاسلام سرلک، با بیان اینکه انسان را برای این دنیا نیافریدند و زندگی این دنیا پلی است برای سرای آخرت افزود: نباید به تعلقات دنیوی دل بست و نماز و عبادات باید انسان را به خدا نزدیک کند و تمام تلاش انسان می‌بایست برای سعادت اخروی باشد.

این کارشناس مذهبی، با اشاره به سیره سردار شهید سلیمانی گفت: فردی همانند شهید سلیمانی بی قرار در دنیا بود و با وجود اینکه زندگی او در دنیا برنامه ریزی شده بود، اما تمام دغدغه او این بود که به سمت خدا حرکت کند و تمامی لحظه‌هایی که بدست می‌آورد از دیگران می‌خواست تا برای شهادتش دعا کنند.

وی افزود: اگر انسان عندالله نشود و مقوله ابدیت در زندگی انسان جریان نداشته باشد منحرف خواهد شد.

خداوند از تمامی مسیرها؛ راه برای پیمودن به سمت خود باز کرده است

حجت الاسلام سرلک، عنوان داشت: خداوند از تمامی مسیرها؛ راه برای پیمودن به سمت خود باز کرده است، حتی در گناه نیز با فراهم آوردن شرایط توبه راه را برای بازگشت انسان قرار داده است.

سرلک تاکید کرد: خداوند وجود انسان را برای خود طراحی کرده و وسعت مالکیت خداوند بر انسان آنقدر زیاد است که اگر به جهنم بودند خداوند را فریاد می‌زند.

این کارشناس مذهبی، ادامه داد: تمام آن چیزی که موجب شده تا حقیرانه در دنیا برخورد کنیم، ناشی از عدم توجه به عظمت‌ها است.

وی گفت: برخی از افراد آنقدر در مسیر زندگی دنیایی غرق شده‌اند که حتی به دعوت امام حسین علیه السلام نیز بی توجهی کردند و به حضرت پیشنهاد شمشیر و زره دادند در حالی که امام نیازمند به این ابزار نبود.

حجت الاسلام سرلک، تصریح کرد: در محرم سرشت انسان‌ها بیشتر حسینی می‌شود و با توجه به همه مشکلاتی که وجود دارد، اما شاهدیم که در ماه محرم همه پای کار امام حسین علیه السلام هستند.

این کارشناس مذهبی، ادامه داد: بازگرداندن انسان از مسیر منحرف برای سیدالشهدا علیه السلام کاری ندارد و مشکل اصلی از خود انسان است و این نفس انسان است که موجب می‌شود تا گاهی مسیر نادرستی را طی کند.

وی بیان داشت: بزرگترین افتخار انسان این است که در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدم بردارد و شهدا از این گذر به درجات متعالی رسیدند که از جمله آنان را می‌توان به شهید حججی اشاره کرد که در جلسات سیدالشهدا علیه السلام به عنوان خادم حاضر می‌شد و از مسئول هیأت درخواست می‌کرد که سخت‌ترین کارها را به او محول کند.