انتظار نظام جمهوری اسلامی از خبرنگاران خوزستان بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش از ظهر امروز شنبه در همایش روز خبرنگار در اهواز اظهار کرد: دشمن در بسیاری از عرصههای هماوردهای نظامی، امنیتی، ایجاد ناآرامیها و حتی تحریمها ناامید شد ولی هنوز به هجمه رسانهای و شکلدهی به افکار عمومی امیدوار است؛ برآورد عمومی این نکته را به آنها فهمانده که نمیتوانند در آن عرصهها هماوردی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران افزود: دشمنان وقتی با انقلاب نوپای جمهوری اسلامی ایران روبهرو بودند، سرمایه سنگینی مثل حزب بعث را هزینه کردند هرچند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند ولی راه به جایی نبردند؛ اگر آن تهاجم نبود شاید اقتدار امروز شکل نمیگرفت.
وی ادامه داد: دشمن به دنبال جبران نقایص هجمههای قبلی خود در حال حاضر به این هجمه رسانهای و جهتدهی به افکار عمومی خیلی امیدوار است.
سردار شریف تصریح کرد: نکتهای که به وفور در تولیدات رسانهای دشمنان یافت میشود، این است که شرایط فعلی کشور فوقالعاده بحرانی است و هر لحظه امکان سقوط وجود دارد؛ اگر تولیدات رسانهای دشمن از ماجرای متروپل آبادان را دنبال کنید، همه نظام مهندسی کشور را از دوره سازندگی به بعد زیر سوال بردند و ۴۰ روز افکار عمومی کشور را درگیر این موضوع و آن را به موج رسانهای زنده تبدیل کردند.
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه افزود: گزاره بعدی ایجاد ناامیدی بین جوانان و افزایش میل آنها به مهاجرت به دلیل نداشتن آینده روشن است؛ برای همین جوانان را به اعتراضات و آتش زدنها تشویق میکنند.
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه افزود: کشور ما هیچ مشکلی ندارد و شاخصهای رشد و توسعه این کشور نیز قابل مقایسه با قبل انقلاب و بسیاری از کشورها نیست.
سردار شریف بیان کرد: ۹۸ درصد مردم از نعمت برق و ۹۷ درصد از نعمت گاز طبیعی برخوردارند؛ بنابراین چرا باید این داشتههای خود را کوچک جلوه دهیم تا دشمن نداشتههای خودش را به صحنه افکار عمومی بیاورد.
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه یادآور شد: در عرصه میدان نیز حریف سردار سلیمانی نشدند و او را ترور کردند چون دشمنان در صحنههای انقلاب شکست خورد و این نشان از قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وی تاکید کرد: کشور ایران در اوج قدرت، عزت و پایداری است و این چیزی نیست که شعار باشد بلکه واقعیت میدانی قابل ملاحظه است؛ هیچ پروندهای در منطقه بدون نقش جمهوری اسلامی ایران قابل حل نیست.
سردار شریف افزود: یک پیروزی برای آمریکاییها در طول مبارزه با انقلاب اسلامی ثبت نشده است هرچند رنجهایی را تحمل کردیم ولی به فرصتهای طلایی تبدیل شده و بر خلاف ناامیدی به آینده باید گفت که پایههای نظام در گام اول انقلاب مستحکم شده است.
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه ادامه داد: ناامنی برای دردانه غرب یعنی در اسرائیل بیداد میکند ولی آنها ایران را دچار بحران جلوه میدهد و این حقیقت ندارد.
وی گفت: چرا داشتههای خود را سر دست نمیگیری؟ چون یا بلد نیستیم یا در عملیات روانی دشمن وادار به سکوت شدیم؛ ۱۰۰ سال از کشف نفت در مسجدسلیمان میگذرد ولی ۶ سال است که جمهوری اسلامی ایران از واردات بنزین بی نیاز و با همت قرارگاه خاتم به یکی از صادرکنندگان بنزین هم تبدیل شد.
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه افزود: دشمنان با طرح این سوال که چرا جمهوری اسلامی به خوزستان بی توجه است به دنبال فرافکنی هستند؛ دشمنان در حال کار حرفهای هستند و اگر کاربلد بودیم بی شک دشمن اینقدر بُرنده ظاهر نمیشد.
وی تاکید کرد: انتظار نظام جمهوری اسلامی از خبرنگاران خوزستان بیشتر است و نباید شاهد همنوایی برخی از خبرنگاران با خط عملیاتی دشمن باشیم؛ این نگاه که دیگر استانها مشکلی ندارند و معضلات فقط خاص خوزستان است، اصلاً حس خوبی نیست.
سردار شریف گفت: نباید تلاش کنیم که فقط خوزستان مشکلات دارد و اینکه بعد از دفاع مقدس از سوی نظام به حال خود رها شده است؛ بسیاری از مردم سراسر کشور در دوران دفاع مقدس به خوزستان آمدند، شهید و جانباز شده و یا از زندانهای عراق سردر آوردند.
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