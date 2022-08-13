۲۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قدردان تلاش‌های اصحاب رسانه در عرصه جهاد تبیین هستیم.

وی افزود: کار خبرنگاری همچون متولیان حوزه انتظامی تعطیل بردار نیست و استرس‌های بسیاری را برای خبرنگاران دارد.

فرمانده انتظامی کردستان با محکوم کردن سخنان سخیف یکی از سران فتنه تصریح کرد: دشمنی این فرد نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و آموزه‌های اسلامی برای همگان نمایان شده و این افراد از ترحم نظام اسلامی سوءاستفاده می‌کنند.

سردار آزادی خاطرنشان کرد: اگر شهدای مدافع حرم در سوریه و عراق با داعشیان نمی‌جنگیدند الان ما باید داخل کشور با این گروه‌های خبیث می‌جنگیدیم و استقلال و عزت کشورمان خدشه دار می‌شد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: کردستان از لحاظ میزان جرایم نسبت به جمعیت در رده سی ام کشور قرار دارد و این نشان از فرهنگ غنی مردم استان است.

فرمانده انتظامی کردستان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۱۰ معتاد متجاهر جمع آوری شده است و این روند با تمام توان در دست اقدام است.

سردار آزادی افزود: در کردستان بالغ بر ۶۳۰ هزار خودرو داریم و در این راستا به شورای ترافیک استان نمره منفی می‌دهیم چون عملکرد بسیار مناسبی نداشته‌اند.

وی اعلام کرد: در کشف سرقت میانگین کشوری ۶۳ درصد است ولی در کردستان ۷۳ درصد موفق به کشف سرقت‌ها شده‌ایم.

فرمانده انتظامی کردستان خاطر نشان کرد: در حوزه جرایم رایانه‌ای نیز ۸۶ درصد از پرونده‌ها منجر به کشف شده است.

سردار آزادی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۱ کیلوگرم کشفیات انواع مواد مخدر و ۲۲۲ میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: ۸۵ درصد پرونده‌های مشاجره‌های خانوادگی در مراکز مشاوره‌ای انتظامی استان منجر به سازش شده است.