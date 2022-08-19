تردد ۲۰ هزار مسافر از پایانه مرزی ماهیرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی علی اکبر مزیدی، مدیر پایانه مرزی ماهیرود گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ هزار و ۷۴۰ مسافر ورودی و هفت هزار ۴۴۱ نفر مسافر خروجی از پایانه‌های مرزی استان تردد نموند که میانگین تردد روزانه مسافر حدود ۱۵۰ نفر بوده است.

وی ادامه داد: طی این مدت حدوداً یک هزار و ۶۵۰ دستگاه ناوگان عمومی نسبت به جابجایی مسافرین برون مرزی اقدام کردند.

به گفته وی در این مدت شاهد افزایش ۸۱ درصدی تردد مسافرین نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم.

مدیر پایانه مرزی ماهیرود تصریح کرد: بیشترین تردد مسافر در تیر ماه ۱۴۰۱ با ۶ هزار و ۶۵ مسافر و کمترین تردد مسافر از طریق مرز ماهیرود در اردیبهشت ماه با دو هزار و ۸۲۲ مسافر صورت گرفته است.

مدیر پایانه مرزی ماهیرود یادآور شد: بهسازی امکانات و تجهیزات خدمات دهی و رفاهی و ساماندهی محوطه پایانه مرزی از جمله برنامه‌های مستمری است که به منظور ارائه خدمات بهینه انجام می‌شود.

گفتنی است؛ پایانه مرزی ماهیرود یا میل ۷۸ واقع در شهرستان سربیشه و بخش درح با بیرجند ۱۷۵ کیلومتر و با ولایت فراه در کشور افغانستان ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.