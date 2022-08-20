دلایل موفقیت کاروان ورزش ایران در«قونیه» از نظر رئیس کمیته المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران با کسب ۳۹ طلا ۴۴ نقره و ۵۰ برنز و عنوان سومی بازی‌ها به کار خود پایان داد. پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در حالی با حضور ۴۲۰۰ ورزشکار زن و مرد از ۵۲ کشور در ۲۰ رشته ورزشی از ۱۸ مرداد تا ۲۷ مرداد در شهر قونیه برگزار شد که کاروان ورزش ایران در نهایت با کسب مدال ۳۹ طلا، ۴۴ مدال نقره و ۵۰ مدال برنز در کل ۱۳۳ مدال در مجموع جدول رده بندی بعنوان سومی این بازی‌ها دست یافت.

ایران در دوره قبلی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مجموعاً ۹۸ مدال کسب کرده بود.

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در مطلبی با عنوان «دلایل موفقیت کاروان پیامبر اعظم که با شعار ایران سرافراز در قونیه حضور داشت چیست؟»، نوشته است:

« در تحلیل و کالبد شکافی عملکرد کاروان ورزشی کشور عزیزمان ایران می توانیم به مولفه های متعددی اشاره نمائیم:

١- عنایت ساحت قدسی پیامبر اعظم و استعانت از ارواح متعالی شهدای کربلا و در راس آن سیدالشهدا و دعای خیر مردم.

٢- وفاق، همدلی و انسجام میان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، کادر سرپرستی، فدراسیون ها، سرپرستان تیمها، مربیان و ورزشکاران و در کل جامعه فرهیخته و افتخار آفرین ورزش کشور.

٣- هدفگذاری و برنامه ریزی دقیق در ستاد عالی بازیها و ستاد عملیاتی بابهره مندی از تجربیات طولانی توسط کادر سرپرستی، کارشناسان و تحلیلگران.

٤- تلاش خالصانه روسای سخت کوش فدراسیونها، کادر فنی، مربیان و پزشکان در آماده سازی تیم ها و ورزشکاران اعزامی.

٥- حمایت های مالی از فدراسیونها و تامین نیازمندیها و پشتیبانی حداکثری از کاروان اعزامی از قبیل شارژ مالی، تامین امکانات لازم، اسکان، تعذیه، هواپیمایی، حمل ونقل، پاداش پای سکو، البسه، چمدان و اقلام مورد نیاز کاروان.

٦- عدم بزرگ نمایی چالش‌ها و عدم توجه به حاشیه‌ها

٧- تلاش صادقانه اصحاب رسانه خصوصا رسانه ملی برای انعکاس دقیق لحظات تلاش ورزشکاران غرور آفرین ایرانی برای ملت بزرگ ایران.

٨- شناخت رقبا و کسب تجربه جدید توسط مربیان و ورزشکاران جهت آمادگی بیشتر برای رویداد آسیائی هانگژو و المپیک پاریس

٩- حمایت وحضور موثر جناب اقای دکتر سجادی وزیر محترم و معاونین ایشان و همزمان حضور دلگرم کننده حاج محمد خسروی وفا ریاست معزز پاراالمپیک

به همراه فعالیت شبانه روزی همکاران دلسوز کمیته ملی المپیک برای حمایت وپشتیبانی از کاروان قونیه.

۱۰ - علی رغم تمام موارد مذکور کاروان ایران با اقتدار باکسب ۳۹ طلا ۴۴ نقره و۵۰ برنز دررتبه سوم جهان اسلام قرار گرفت این درحالی است که ۲۵ کشوراسلامی اصلا مدال طلا اخذ نکردند.

١١- بسیاری ازکشورهای مطرح عربی واسلامی نتایج بسیار ضعیفی کسب کردند. امارات ٣طلا/ عربستان ٢طلا/ ترکمنستان ٤ طلا/ مالزی ٢طلا/ اردن ٢طلا/ عمان ١ طلا/پاکستان ١ طلا و تاجیکستان بدون طلا و…….

١٢- بی شک این کاروان دارای نواقص و چالش هایی بود که فقدان آن می توانست شرایط بهتری برای کاروان ایران ایجاد نماید که کادر سرپرستی در زمان لازم گزارش مشروحی را جهت بهره برداری وبرنامه ریزی در رویدادهای آتی تدوین و منتشر خواهد نمود.

١٣- اگر چه کمیته ملی المپیک و کادر سرپرستی تمام تلاش خود را برای اعزام کاروانی مقتدر به این بازیها به کار بردند اما قطعا ضعف هایی هم در آن دیده می شود که اینجانب مسئولیت آن را می پذیریم و صادقانه از تمام عزیزان به خاطر برخی کمبودها و کاستی ها پوزش می طلبم. خوشحالیم که فرزندان این مرز و بوم موفق شدند در این آوردگاه بارها پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز در آوردند.»