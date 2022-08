بانک پاسارگاد ۱۸۲ پله را با یک گام طی کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این بانک در جدیدترین رتبه‌بندی هزار بانک برتر سال ۲۰۲۲ که به‌طور سالیانه توسط نشریه معتبر و بین‌المللی بنکر اعلام می‌شود، موفق به صعود ۱۸۲ پله‌ای نسبت به سال گذشته شد و بدین‌ترتیب از رتبه ۵۰۲ (سال ۲۰۲۱) عبور و در جایگاه ۳۲۰ برترین بانک‌های جهان قرار گرفت.

بانک پاسارگاد در این رتبه‌بندی از نظر نرخ بازده سرمایه (ROC) با بازده ۶۱.۸۹ درصدی و از نظر نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) با بازده ۴.۳۵ درصدی، رتبه اول خاورمیانه را به خود اختصاص داد.

صعود ۱۸۲ پله‌ای این بانک در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۲ نیز بانک پاسارگاد را در جایگاه دومین بانک از نظر شاخص بالاترین رشد قرار داد.

گفتنی است نشریه بنکر در رتبه‌بندی سالیانه ۱۰۰۰ بانک برتر جهان شاخص‌های مالی کلیدی در بخش ترازنامه و صورت سودوزیان را به تفصیل مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد و با درخواست ارائه نسبت‌های مالی اساسی و سایر شاخص‌های مرتبط با تعداد مشتریان در بخش بانکداری خرد و شرکتی، کانال‌های پرداخت و تعداد کارکنان بانک جمع‌بندی دقیقی از وضعیت بانک‌های شرکت‌کننده در این رتبه‌بندی به عمل می‌آورد. لازم به توضیح است راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی بانک‌ها از طریق بررسی مجزای گزارش سالانه بانک‌ها توسط نشریه بنکر انجام می‌پذیرد.

بانک پاسارگاد طی سال‌های گذشته نیز موفق به کسب موفقیت‌های ارزشمند بین‌المللی زیادی شده است که از آن جمله می‌توان به کسب هفت عنوان بانک سال (Bank of the Year)جمهوری‌اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ میلادی و هم‌چنین کسب جایگاه «بانک برتر اسلامی (Islamic Bank of the Year) جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ ،۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به انتخاب نشریه بنکر، اشاره کرد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.