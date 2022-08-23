به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور صبح امروز در اولین نشست تخصصی رؤسای پلیس راه، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با هدف ارتقا ایمنی عبور و مرور گفت: مدیریت صحنه ترافیک یکی از مسائلی است که پلیس با عوامل راهداری مشترکا مدیریت می‌کنند؛ باید بتوانیم در کنار ارائه خدمات مطلوب، سوانح را کاهش دهیم.

وی افزود: امروز ۵۴ میلیون نفر گواهینامه دارند و بیش از ۳۸ میلیون وسیله نقلیه در معابر و جاده‌ها تردد می‌کنند. سالی یک و نیم میلیون وسیله نقلیه و موتورسیکلت به این ناوگان ۳۸ میلیونی اضافه می‌شود. در شهرها به جای اینکه ترافیک روان داشته باشیم انسداد مسیر داریم و حتی برخی از خیابان‌ها تبدیل به پارکینگ شده است و این موضوع را در جاده‌ها هم شاهد هستیم.

هادیانفر با اشاره به اینکه در تصادفات ۵ عامل اصلی وجود دارد، گفت: مدیریت اولین عامل است، در برنامه ششم توسعه ۳۱ درصد کاهش جان باختگان تصادفات پیش بینی شده است، اما باید بررسی شود چرا به این شاخص نرسیدیم! دولت‌ها مسئول هستند در جهت تأمین ایمنی مردم؛ همین که اراده شود مدیریت انجام شود و تکلیف قانونی انجام شود ۵۰ درصد مساله حل می‌شود؛ مدیریت در دولت تکالیف وزارتخانه‌های کشور، وزارت راه، وزارت بهداشت

رئیس پلیس راهور بیان کرد: امروز ۵۱ درصد فوتی‌ها در صحنه جانشان را از دست می‌دهند، ۶ درصد حین انتقال و ۴۳ درصد هم در بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهند.

وی گفت: وزارت بهداشت باید امکانات انتقال هوایی ایجاد کند تا مصدومان سریع به بیمارستان‌ها برسد و بیمارستان‌ها باید بخش تروما داشته باشند.

هادیانفر با بیان اینکه امروز ۷ درصد از تولید ناخالص کشور هزینه تصادفات می‌شوند، گفت: به کارگیری همیاران پلیس و کمک وزارت آموزش و پرورش باعث شد ۱۸ درصد تخلفات کاهش پیدا کند و آن همیاران الان جوانانی هستند که آموزه‌های رانندگی برایشان الگو شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به اینکه باید بپذیریم هنوز نقاط حادثه خیز و پرخطر داریم، گفت: امروز بودجه‌ای که برای کاهش جان باختگان در کشور هزینه می‌شود اتلاف هزینه نیست و سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه اعلام شده است ۵ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز نیاز هست اما دستگاه‌های مربوط این بودجه را اختصاص نمی‌دهند، افزود: ما اراده انجام کار را داریم اما منابع کافی نیست؛ اینجاست که مدیریت خودش را نشان می‌دهد.

هادیانفر با بیان اینکه خودروی ملی نداریم و خودروهای حال حاضر هم ایمن نیست، گفت: کمپانی‌های بزرگ خودروساز بر چهار عامل زیبایی، ایمنی، کیفیت و ارزانی رقابت می‌کنند و خودروسازهای ایرانی به این مسائل اهمیت نمی‌دهند و در تصادفات خودرو چنان آتش می‌گیرد که انگار در آن خودرو TNT کار گذاشته شده بود!

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه قوانین و مقررات رانندگی بازدارندگی نیست، گفت: قوانین باید به نحوی باشد که کسی جرأت نکند یک تخلف را دوبار تکرار کند.

وی گفت: مدیریت، عامل انسانی، راه، وسیله و قوانین پنج عامل مهم و تأثیرگذار در تصادفات است.

هادیانفر با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز کرده ایم، تصریح کرد: چرا سهم دستگاه‌ها که در قانون به تفکیک آمده است اختصاص داده نمی‌شود؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به اینکه اگر واردات خودرو آزاد شود کیفیت خودروی داخل هم بهتر می‌شود گفت: با وارد کردن خودروی خارجی می‌توانیم به کاهش تصادفات کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در اربعین بیشتر تصادفات در جاده‌هایی رخ می‌داد که جاده‌ها جداکننده نداشتند، گفت: بیش از ۸ هزار مأموران پلیس راهور برای مأموریت اربعین به کار گرفته می‌شوند.

هادیانفر گفت: بیش از ۶۰ درصد زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کرده اند و به ترتیب شلمچه و چذابه مرزهای بعدی مورد انتخاب زائران برای خروج از کشور انتخاب شده است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه پلیس راهور نباید مأموریت اصلی خود را فراموش کند، بیان کرد: تقریباً از ۱۵ و ۱۶ شهریور سفرهای پایان تعطیلات در کشور آغاز می‌شود و در کنار مأموریت اربعین باید به این موضوع هم توجه شود. خراسان رضوی، گیلان، مازندران و شهرهای زیارتی در این ایام پرتردد می‌شوند.