داستان خل و چل ها برای کودکان نوشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قبلا دو داستان مجموعه "خل و چل" در نشریه کودکانه عروسک سخنگو منتشر شده بود.

"مسابقه ترین اسب سواری دنیا" به تصویرگری سولماز دریانیان، "آقا غوله"، "بابای من با سس خوشمزه است"، "لی لی و لولو" و "اژدهای چهارشنبه سوری" دیگر آثار آماده انتشار سید نوید سید علی اکبر را تشکیل می دهند که قرار است به وسیله نشر شباویز منتشر شوند. این کتاب ها در حال حاضر در مرحله تصویرگری قرار دارند.

از وی مجموعه داستان کودکانه "ملیکا و گربه" هم به زودی وارد بازار کتاب می شود. ضمن اینکه " بچه غولی که به مدرسه رفت" با تصویرگری حسام طباطبایی هم از دیگر آثار آماده انتشار این نویسنده است که امسال منتشر خواهد شد.

از سیدعلی اکبر پیش از این کتاب "ماه می خواهد پلنگ را بدزدد، پلنگ می خواهد ماه را بدزدد" ( نشر علمی فرهنگی) منتشر شده است.