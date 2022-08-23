ایجاد زمینه های اشتغال برای ۵۳۹۰ زندانی استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه مسابقات آزاد مهارت زندانیان فارس گفت: طبق بررسیهای بعمل آمده بین داشتن حرفه و شغل و ارتکاب جرم افراد رابطه مستقیم وجود داشته و کسانی که مرتکب جرایم در جامعه میشوند اغلب فاقد حرفه و شغلی در جامعه بودهاند و نرخ بازگشت مجدد افرادی که در زندانها حرفه و شغلی کسب کرده اند بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۳ هزار و ۵۴۴ نفر از زندانیان در ۲۳۵ دوره حرفه آموزی ثبت نام کرده اند و ۷۷۴ نفر موفق به گواهینامه فنی و حرفه ای شده اند و همچنین زمینه اشتغال نشسته، کارگاهی و اعزام به کار برای ۵ هزار و ۳۹۰ نفر از زندانیان فراهم شده است.
او اضافه کرد: مسابقات مهارت با هدف استعدادیابی زندانیان در حرفههای مختلف و ایجاد زمینه اشتغال آنها، برگزار شد.
مدیرکل زندانهای فارس با بیان اینکه در این مسابقه ۸۳ مهارت آموز در رشتههای خیاطی، چرم دوزی، معرق کاری و آرایشگری با هم به رقابت پرداختند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳۵ دوره مهارت آموزی در زندانهای فارس برای زندانیان برگزار شده است.
او ادامه داد: مهارت آموزان میتوانند علاوه بر دریافت گواهینامه معتبر از فنی و حرفهای پس از آزادی، تسهیلات قرض الحسنه دریافت کنند.
ابراهیمی تاکید کرد: در زندانها به دنبال این هستیم که دورههای آموزشی کاربردی و متناسب با نیاز واقعی بازار برگزار شوند که زندانی پس از آزادی دغدغه پیدا کردن کار نداشته باشد و به راحتی بتوانند از قبل مهارت آموزش داده شده، وارد بازار کار شوند.
مدیرکل زندانهای فارس تصریح کرد: شناسایی زندانیان مستعد در رشتهها و حرفههای مختلف و پرورش آنان و تشویق زندانیان به مشارکت فعال در فرایندهای حرفه آموزی از برنامههای حوزه حرفه آموزی در زندانهاست.
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